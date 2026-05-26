На Камчатке утром 26 мая произошел мощный пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту около девяти тысяч метров над уровнем моря. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В последнее время вулканы на Камчатке проявляют активность. Ранее, 18 мая, специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения зафиксировали пепловые выбросы сразу на двух исполинах - Шивелуче и Безымянном. Обоим был присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч тогда выбросил пепел на высоту 6,5 километра. Пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении. Вулканологи предупреждали: в любой момент могут произойти взрывы на высоту до 12 километров. Безымянный выдал газопаровой столб с пеплом высотой пять километров. Шлейф ушел на юго-юго-восток. С лавовых потоков на куполе сходили раскаленные лавины. Также были возможны выбросы до 15 километров в ближайшие сутки.

Утром 19 мая произошел еще более мощный выброс из Безымянного - пепел поднялся на 10 километров. Ему временно присвоили красный код опасности. Пепел осел в селе Майское и поселке Козыревск.

Ранее вулканолог Юрий Демьянчук рассказывал, что выбросы из Безымянного обычно происходят по одному и тому же сценарию. Подобная активность – обычна для исполина.

А вот Ключевский пока спокоен: специалисты показали фото вулкана, отметив, что извержений там пока не наблюдается.

«Красавец вулкан Ключевской спокоен. 26 мая жарко, шляпку надел», - так подписали кадр в KVERT ИВиС ДВО РАН.

Жизнедеятельность населения не нарушена, но спасатели предупреждают: свежий вулканический пепел опасен при вдыхании. При пеплопаде нужно закрыть окна и двери, использовать респираторы или влажные повязки. На данный момент активность проявляют три вулкана: Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова. Ученые ведут непрерывный мониторинг обстановки.

