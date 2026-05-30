Руководителей и участников банды обвиняют в организации преступного сообщества

Следственное управление СК России по Приморскому краю обратилось к жителям Ливадии и других районов Находкинского городского округа с просьбой о помощи. Расследуется уголовное дело в отношении банды, которая действовала на территории поселка Ливадия с 1992 года - более 30 лет. Уже установлен и задержан один из активных участников группировки, ответственный за сбор криминальных денег с предпринимателей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Руководителей и участников банды обвиняют в организации преступного сообщества, участии в нем, а также в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц. Задержанный также причастен к вымогательству денег у бизнесмена в Ливадии с угрозой уничтожения имущества. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Следственное управление СКР по Приморскому краю обращается к жителям Ливадии и других районов Находкинского городского округа, пострадавшим от противоправных действий банды, с просьбой сообщить об этом в следственные органы», - заявили в Следственном комитете Приморья.

Сейчас следствие устанавливает всех участников группировки и другие эпизоды их преступной деятельности. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Любую информацию о деятельности банды можно сообщить в любой территориальный следственный отдел.

Видео: СК Приморья/@sledcom25 В Приморье задержали участника банды из 90-х

