Облокотилась на хлипкое ограждение: 11-летняя девочка сорвалась с подпорной стены во Владивостоке

Девочку с травмой головы и переломами увезла скорая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 30 мая во Владивостоке ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты. 11-летняя девочка сорвалась с подпорной стены в Ленинском районе, около дома № 4а на улице Нейбута. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ТРАВМЫ И ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Как предварительно установили в прокуратуре, девочка упала вниз через неустойчивое ограждение, которое было установлено на краю конструкции.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики доставили школьницу в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и серьезные переломы. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Разбираться в обстоятельствах происшествия предстоит прокуратуре Ленинского района Владивостока. Специалисты выясняют, кто отвечает за состояние подпорной стены, а также устанавливают причины, по которым ребенок находился на опасном участке.

«Надзорное ведомство организовало проверку, по результатам которой даст принципиальную оценку полноте мер, принимаемых по содержанию и эксплуатации объекта, а также соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», – рассказали прокуратуре Приморского края.

В ведомстве добавили, что по итогам разбирательств будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

