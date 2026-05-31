Затолкали в машину и дали по газам: мужчину насильно увезли в неизвестном направлении на глазах у прохожих в Приморье

Мужчину против воли увезли на автомобиле в районе Шилкинской Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция выясняет обстоятельства странной истории, которая произошла на улице Шилкинской. В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные силой усадили мужчину в автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении. Тревожная публикация привлекла внимание правоохранительных органов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

СИЛОЙ ПОСАДИЛИ В САЛОН

Как рассказали в пресс-службе краевого УМВД, полицейские узнали об инциденте во время мониторинга интернета.

В опубликованных материалах сообщалось, что мужчина садился в машину не по своей воле. Неизвестные насильно поместили прохожего в автомобиль, после чего скрылись с места происшествия. Что именно стало причиной такого поведения, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

ПОИСК ЛЮДЕЙ И МАШИНЫ

Сейчас по факту инцидента сотрудники полиции Ленинского района проводят проверку. Главная задача для силовиков – установить личности всех участников уличного конфликта, а также разобраться во всех деталях произошедшего.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

СНИМАТЬ ИЛИ ЗВОНИТЬ?

Пользуясь случаем, в полиции обратились к жителям края с важной просьбой. Правоохранители напоминают: если в отношении вас совершаются противоправные действия или вы стали очевидцем преступления, следует незамедлительно обращаться за помощью.

В таких ситуациях счет идет на минуты. В МВД просят сразу же звонить в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо обращаться на единую линию экстренных служб 112.

Кроме того, связаться с дежурными частями Приморья или подать официальное обращение можно онлайн – через официальный сайт регионального управления МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облокотилась на хлипкое ограждение: 11-летняя девочка сорвалась с подпорной стены во Владивостоке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.