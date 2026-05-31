Затолкали в машину и дали по газам: мужчину насильно увезли в неизвестном направлении на глазах у прохожих в Приморье

Во Владивостоке полиция выясняет обстоятельства странной истории, которая произошла на улице Шилкинской. В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные силой усадили мужчину в автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении. Тревожная публикация привлекла внимание правоохранительных органов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
СИЛОЙ ПОСАДИЛИ В САЛОН
Как рассказали в пресс-службе краевого УМВД, полицейские узнали об инциденте во время мониторинга интернета.
В опубликованных материалах сообщалось, что мужчина садился в машину не по своей воле. Неизвестные насильно поместили прохожего в автомобиль, после чего скрылись с места происшествия. Что именно стало причиной такого поведения, теперь предстоит выяснить правоохранителям.
ПОИСК ЛЮДЕЙ И МАШИНЫ
Сейчас по факту инцидента сотрудники полиции Ленинского района проводят проверку. Главная задача для силовиков – установить личности всех участников уличного конфликта, а также разобраться во всех деталях произошедшего.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
СНИМАТЬ ИЛИ ЗВОНИТЬ?
Пользуясь случаем, в полиции обратились к жителям края с важной просьбой. Правоохранители напоминают: если в отношении вас совершаются противоправные действия или вы стали очевидцем преступления, следует незамедлительно обращаться за помощью.
В таких ситуациях счет идет на минуты. В МВД просят сразу же звонить в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо обращаться на единую линию экстренных служб 112.
Кроме того, связаться с дежурными частями Приморья или подать официальное обращение можно онлайн – через официальный сайт регионального управления МВД.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
