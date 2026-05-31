В начале июня жителей и гостей Приморья ожидает неустойчивая погода с грозовыми дождями и ливнями. Однако уже к середине недели синоптическая ситуация постепенно улучшится. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Погода в Приморье 1-3 июня 2026

В понедельник, 1 июня, к границам края подойдут атмосферные фронты. Во второй половине дня местами начнутся ливни с грозами и усилится юго-западный ветер.

Ночью 1 июня осадков не ожидается, температура составит +9…+14 градусов, на севере похолодает до +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, но на побережье будет прохладнее - всего +17…+22 градуса.

Во вторник, 2 июня, атмосферные фронты покинут территорию края, ночные дожди прекратятся, но местами при южном ветре образуются туманы с моросью.

«С ростом атмосферного давления фронтальные разделы покинут территорию края, ночные дожди прекратятся. Температура воздуха ночью понизится до +8…+13 градусов, днем повысится до +23…+28 градусов, на побережье - до +15…+20 градусов», - рассказали в приморской гидрометслужбе.

В среду, 3 июня, в континентальной части Приморья существенных осадков не ожидается, а вот побережье вновь окажется во власти густых туманов и мороси. Днем воздух прогреется до +21…+25 градусов.

Погода во Владивостоке 1-3 июня 2026

Во Владивостоке в начале рабочей недели - переменная облачность без существенных осадков, но в ночные и утренние часы возможны туман и морось. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Температура днем +15…+19 градусов, ночные температуры останутся в пределах +11…+13 градусов.

