Обновленный детский сад с бассейном откроется на Сабанеева после ремонта

Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков проверил, как проходит ремонт в дошкольном учреждении №34, расположенном на улице Сабанеева. Во время визита он также обсудил с будущими архитекторами из Владивостокского государственного университета (ВВГУ) их предложения по благоустройству территории.

В настоящее время детский сад модернизируют. Специалисты приводят в порядок кровлю и фасад здания, обновляют лестничные пролеты. Кроме того, рабочие полностью заменяют все инженерные системы, включая отопление, водоснабжение, электроснабжение, вентиляцию и канализацию. Предусмотрен ремонт пищеблока и медицинского кабинета. Эти работы проводятся в рамках краевой программы «Развитие образования Приморского края».

«Все работы идут в плановом режиме, строительная готовность объекта уже составляет 65 %. Завершить капитальный ремонт планируем до 15 июля, чтобы учреждение успело подготовиться к новому учебному году», – поделился Константин Шестаков.

В рамках обновления особое внимание уделили будущему внешнему облику территории. Студенты-архитекторы ВВГУ представили различные идеи: роспись асфальта обучающими и игровыми сюжетами, художественное оформление фасадов и люков, создание муралов, монтаж тактильных игровых панелей и установку скворечников.

По словам мэра, это отличная возможность и для студентов применить свои знания на практике и увидеть результат, и для города – получить свежие, современные решения, которые в дальнейшем можно будет использовать и на других подобных объектах.

Напомним, также будущих специалистов привлекают к обсуждению важных проектов, во Владивостоке впервые реализуют общественный проект «Студнадзор» (18+). В его рамках студентам строительного направления предстоит проинспектировать более 70 новостроек города. Точнее, они проверят, как соблюдаются нормы благоустройства стройплощадок.

По распоряжению главы города, на территории детсада уже обновлена входная группа, установлены новые ворота и калитка с системой видеонаблюдения. Эти работы профинансированы из бюджета Владивостокского городского округа. Планируется также установка каркасного морозостойкого бассейна размером 5×6 метров.

Параллельно с детским садом №34, капитальный ремонт проводится в дошкольных учреждениях №№5 и 27. Масштабные работы охватили и детский сад №121. По заказу администрации подрядная организация обновляет кровлю, она, кстати, эксплуатируемая. После завершения работ на крыше появятся прогулочные зоны и малые архитектурные формы для детей. Объект планируется сдать до середины июля.

«КП» ранее также сообщала, что этой осенью юных жителей Владивостока готовы принять два новых детских сада – на Постышева, 7а, и Сочинской, 17. Подробнее о них можно прочитать в нашем отдельном материале.

