Взяли дома в женской одежде: жителя Приморья отправили в СИЗО по подозрению в развращении пятерых девочек

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело против 40-летнего жителя Артема. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятерых малолетних девочек в возрасте 11 лет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый неоднократно совершал преступления в частном доме в Артеме. Мужчина переодевался в женскую одежду, использовал секс-игрушки и вовлекал детей во «взрослые игры».

Полицейские задержали его прямо в образе – в юбке, гольфах, женской обуви и бюстгальтере. При обыске нашли множество женских вещей, кружевного белья и секс-игрушек.

Дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение ведут сотрудники УФСБ, МВД и Росгвардии. Следователи устанавливают новые возможные эпизоды преступлений.

