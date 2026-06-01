Масштабная контрабанда и бегство из страны: суд поставит точку в громком деле о вывозе краба на 1,2 миллиарда рублей в Приморье

Основное заседание назначено на 5 июня

В Первомайском районном суде Владивостока приступят к рассмотрению уголовного дела о контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, с 2012 по 2016 год фигурант вместе с сотрудницей своей организации в составе организованной группы вывезли в Южную Корею 147 партий живого краба-стригуна опилио. Общий вес незаконно переправленных биоресурсов составил 3,2 тысячи тонн, а рыночная стоимость – 1,2 миллиарда рублей. Чтобы скрыть реальные цены, участники схемы подавали в таможню документы с заниженной стоимостью. Из-за этого государство недополучило более 72 миллионов рублей таможенных платежей.

Дело сопровождало УФСБ России по Приморскому краю. Оба обвиняемых скрываются за границей и находятся в международном розыске, поэтому суд пройдёт без их участия. Предварительное слушание состоялось 20 мая 2026 года, а основное заседание назначено на 5 июня.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

