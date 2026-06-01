Прокуратура организовала проверку и взяла на контроль ход расследования

Трагедия произошла в селе Барано-Оренбургское Пограничного района. Ребенок 2024 года рождения погиб после нападения сторожевой собаки, принадлежавшей его семье. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По предварительным данным, мальчик находился на территории частного дома вместе со старшей сестрой. Он потрогал миску с едой овчарки, после чего животное набросилось на него.

Вызов в скорую поступил в 13:35, медики Пограничной ЦРБ прибыли через 14 минут, но все реанимационные действия успеха не принесли – врачи констатировали смерть ребенка. Сейчас с родителями работают психологи.

Прокуратура Пограничного района организовала проверку и взяла на контроль ход расследования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведомство также проверит работу органов системы профилактики безнадзорности, условия жизни и воспитания ребёнка, а также действия его законных представителей.

В Минздраве Приморья подчеркнули, что маленькие дети нуждаются в постоянном родительском надзоре, а нахождение животных в зоне досягаемости несовершеннолетних создает прямую угрозу их жизни.

