В отдельных районах суммарно выпадет до 60-90 миллиметров осадков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. 5 и 6 июня под влиянием активных фронтальных разделов в регионе пройдут сильные и очень сильные дожди. В западных и южных районах количество осадков за 12 часов может составить 15-45 миллиметров, местами - 50 миллиметров и более. В отдельных районах суммарно выпадет до 60-90 миллиметров - это почти месячная норма. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Дожди будут сопровождаться грозами, а на побережье порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду. На реках южной половины края, а также в бассейнах Японского моря и озера Ханка ожидается дождевой паводок. Уровень воды может подняться на 0,5-2 метра.

«Наиболее интенсивные подъемы воды прогнозируются на реке Раздольная и ее притоках в Октябрьском и Уссурийском округах, а также на малых реках Хасанского, Пограничного, Хорольского, Михайловского и Ханкайского округов», - рассказали в приморской гидрометслужбе.

На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму, подтопление низменностей, дорог, придомовых территорий и сельхозугодий. Жителей и гостей Приморья просят следить за прогнозами, соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить поездки на время непогоды.

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