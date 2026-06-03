Пятнистая звезда тайги ищет друга: россиян приглашают стать Хранителем грациозный леопард Leo 298M в Приморье

Организаторы приглашают всех, кто уже придумал имя для этого красавца. Фото: «Земля леопарда»

В национальном парке Приморья начался поиск неравнодушного человека, который готов стать Хранителем для молодого самца леопарда под номером Leo 298M. Хищник с ярким характером попал в объектив фотоловушки, и теперь у любого желающего есть уникальная возможность поддержать редкого зверя. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На кадрах Leo 298M предстает настоящей звездой – уверенный, сильный, игривый и немного забавный, он с большим интересом изучает камеру. Его фотопортфолио включает самые разные моменты – от лесных «потягушек» до всех видов территориальных меток. Самец наглядно демонстрирует, как оставляет запаховый след – разрывает задними лапами почву и трется шерстью о землю.

Помимо твердой решительности, леопард отличается живой любознательностью, и его внимание к технике видно на каждом снимке. Организаторы приглашают всех, кто уже придумал имя для этого красавца, стать его Хранителем и внести вклад в сохранение природы.

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