Миллиардная контрабанда обернулась строгим режимом: суд поставил точку в скандальном деле экс-депутата из Приморья

Имущество подсудимых общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковали в доход государства Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор двум жителям Приморского края, которых признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы. Стоимость незаконно вывезенной древесины превысила 1,6 миллиарда рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В период с 2015 по 2019 год подсудимые руководили двумя организованными группами и вместе с другими соучастниками организовали незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу в Китай. Древесину вывозили автомобильным и железнодорожным транспортом, а для таможенного оформления использовали подставные фирмы с номинальными директорами, занижая реальную стоимость товара в декларациях. Один из обвиняемых до 2022 года работал депутатом Законодательного Собрания Приморского края, второй руководил крупной лесозаготовительной компанией. Обоих объявили в международный розыск.

Суд с учетом позиции прокуратуры назначил фигурантам наказание в виде реального лишения свободы: одного приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей, другого – к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 950 тысяч рублей. Кроме того, осуждённым на два и три года запретили заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами.

Имущество подсудимых общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры четырём соучастникам этой преступной схемы.

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