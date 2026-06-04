Пожирает все на пути и приманивает опасных хищников: появление гигантских тунцов в Приморье назвали предвестником плохих новостей

Обычно этот хищник подходит к берегам Приморья в июле-августе Фото: Федерация рыболовного спорта Приморского края/vk.com/seaopen

В водах залива Петра Великого рыбаки поймали голубого тунца-гиганта весом 176 килограммов и длиной 207 сантиметров. Это беспрецедентный для региона случай. Рекордный улов состоялся 2 июня, специалисты зафиксировали замеры и взвешивание. Но радость от рекорда омрачена тревожными выводами ученых: хищник мог уничтожить кормовую базу залива. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По словам председателя Федерации рыболовного спорта Приморского края Александра Ермолаева, к такому раннему массовому появлению тунца не были готовы ни промысловики, ни наука. Обычно этот хищник подходит к берегам Приморья в июле-августе, а тут объявился в конце мая. Причем эхолоты показывают практически нулевые показатели движения рыбы в районе лова.

«Это означает, что хищник прошелся по кормовой базе залива. Тунец выедает все на своем пути. Вероятно, нанесен колоссальный ущерб естественному рыбоводству залива Петра Великого. Молодь скумбрии, лакедры и других промысловых видов либо уничтожена, либо покинула акваторию», - заявил Александр Ермолаев.

Рыбаки опасаются, что вслед за тунцом в залив могут зайти и крупные акулы - во время вылова рекордной особи неподалеку от катера уже заметили очень крупную хищницу. Федерация рыболовного спорта обращается к профильным ведомствам и научным институтам срочно оценить ситуацию. Рыбаков-любителей просят воздержаться от выхода на легких лодках без специального тунцового оснащения, а ученым рекомендуют инициировать мониторинг пелагических видов в заливе Петра Великого. Природоохранные органы должны оценить ущерб, нанесенный рыбоводству. Нулевая эхокартина ставит под вопрос перспективы летней путины и любительской рыбалки в ближайшие недели.

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