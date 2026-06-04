Черный пакет с миллионами на темной улице: кодовое слово, придуманное мошенниками с Чукотки, опустошило счета россиян

У одного в рюкзаке нашли 3,5 миллиона рублей Фото: полиция Вологодской области/vk.com/mvd35

В Вологодской области впервые будут судить сразу трех человек, которые обманывали людей по телефону целой организованной группой. В полицию Череповца в сентябре 2025 года пришла 75-летняя пенсионерка: ей позвонил лжесотрудник сотовой компании и попросил продлить договор, а она продиктовала паспортные данные. На скамье подсудимых окажутся уроженцы Чукотки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сыщики по горячим следам задержали двух молодых людей из Анадыря Фото: полиция Вологодской области/vk.com/mvd35

Потом женщине набрал уже якобы работник военной прокуратуры и заявил, что ее хотят ограбить мошенники. Пенсионерка поверила, сняла со счета 2 миллиона 470 тысяч рублей, обернула купюры в газету, сложила в черный пакет и ночью передала приехавшему курьеру. Мужчина назвал кодовое слово «железная дорога» и скрылся.

«В ходе досмотровых мероприятий у одного из задержанных в находящемся при нем рюкзаке были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 3 455 900 рублей», - рассказали в полиции Вологодской области.

На счету банды не только Череповец Фото: полиция Вологодской области/vk.com/mvd35

Сыщики по горячим следам задержали двух молодых людей 2004 и 2006 года рождения из Анадыря, которые забрали деньги из тайника, куда их положил курьер. Позже в Челябинске поймали и самого курьера - жителя Чувашии 2003 года рождения. Фигуранты работали по четкой схеме: один следил за обстановкой и общался с жертвой, второй забирал наличные и прятал их, а третий пересчитывал добычу и отправлял дальше «начальству».

Мужчина назвал кодовое слово «железная дорога» и скрылся Фото: полиция Вологодской области/vk.com/mvd35

Оказалось, что на счету банды не только Череповец. Жертвами преступников стали еще четыре женщины из Пензенской, Тамбовской, Рязанской и Ивановской областей. Самой младшей пострадавшей - 38 лет, самой старшей - 86. Общий ущерб перевалил за 9 миллионов 900 тысяч рублей. Часть денег - почти 3,5 миллиона - полицейские изъяли и уже вернули владельцам, в том числе и 2,4 миллиона той самой череповецкой пенсионерке. Сейчас все трое обвиняемых находятся под стражей, а их дело с обвинительным заключением ушло в Череповецкий городской суд.

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