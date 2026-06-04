Судно прошло по акватории бухты Золотой Рог Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В столицу Приморья спустя долгие годы зашел огромный круизный лайнер Eastern Venus. Судно прошло прямо по акватории бухты Золотой Рог и пришвартовалось у причала Морского вокзала. Это знаковое событие: круизные лайнеры не заходили во Владивосток целых шесть лет - с декабря 2019 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Круизные лайнеры не заходили во Владивосток шесть лет Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гигант простоит в порту до самого вечера Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщается, гигант простоит в порту до самого вечера, так что у горожан и гостей города есть время посмотреть на морского великана. Все желающие могут сделать красивые памятные фотографии на фоне лайнера.

Восточный Venus уже успел привлечь внимание прохожих, которые выходили на набережную, чтобы лицезреть возвращение большой круизной эпохи.

Все желающие могут сделать красивые памятные фотографии Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Всего на борту лайнера могут разместиться 720 пассажиров Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Круизный лайнер Eastern Venus принадлежит южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping. Сейчас он идет по маршруту Пусан (Корея) - Сокчо (Корея) - Владивосток - Сакаиминато (Япония) - Пусан.

«Этот тестовый судозаход может коренным образом повлиять на изменение ситуации по восстановлению пассажиропотока и международного круизного туризма», - сообщили в минтуризма региона.

Восточный Venus уже успел привлечь внимание прохожих Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Круизный лайнер Eastern Venus принадлежит южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители города делают красочные кадры Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Всего на борту лайнера могут разместиться 720 пассажиров и 180 членов экипажа. Для них организовано 270 кают разных категорий - как обычные, так и люксы с балконами и панорамным остеклением. Для отдыха и досуга на борту работают три ресторана, ночной клуб, бассейн, спа-центр, сауны, конференц-зал и магазины беспошлинной торговли. Лайнер составляет в длину 183,4 метра, его ширина – 25 метров, а осадка, то есть глубина, на которой судно погружается в воду, – 6,5 метра. Eastern Venus может разгоняться до скорости в 20,8 узла.

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