Осколки покрыли лицо и застряли в глазу: врачи совершили немыслимое, сохранив девочке 80 процентов зрения после разрыва светошумового патрона в Приморье

Благодаря своевременному лечению зрение удалось восстановить до 80% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье 12-летняя девочка получила тяжелую травму глаза из-за неосторожного обращения со светошумовым патроном, который случайно выстрелил другой подросток. Ребенка экстренно доставили в Краевую клиническую больницу №2 во Владивостоке, где за нее взялась команда специалистов сразу нескольких отделений. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врачи челюстно-лицевой хирургии и офтальмологического травмпункта удалили множественные осколки с лица и из правого глаза, после чего девочку срочно госпитализировали в детское глазное отделение. Там диагностировали контузию глаза, повреждение роговицы и отек сетчатки.

«На момент поступления в отделение глаз видел всего на 10%», – рассказала лечащий врач, офтальмолог Людмила Храменкова.

Благодаря своевременному лечению и профессионализму врачей зрение удалось восстановить до 80%. Сегодня девочку выписали домой, теперь она будет наблюдаться у офтальмолога по месту жительства.

При этом остается открытым вопрос, как опасные устройства вообще попали в руки детей. Со слов самой пострадавшей, подростки свободно заказывают такие патроны в интернет-магазинах. Врачи призывают родителей быть внимательнее: подобные травмы грозят полной потерей зрения.

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