Отмечает второй день рождения: мужчину с огромной кровопотерей спасли после поножовщины в Приморье

Жизненно важные органы задеты не были Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Множественные ножевые ранения и огромная потеря крови потребовали экстренной госпитализации жителя Приморья. Мужчина поступил в больницу в состоянии, требующем немедленной медицинской помощи, и за его жизнь развернулась настоящая борьба. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Спасской городской больницы. У пациента зафиксировали ножевые ранения, которые привели к большой кровопотере. Ситуация требовала экстренного вмешательства.

Чтобы не упустить время, к спасению пациента подключилась целая команда специалистов. За жизнь истекающего кровью человека одновременно боролись врачи сразу трех профилей: хирургического, реанимационного и травматологического.

Действовать приходилось молниеносно. Врачи провели обработку и ушивание ран, а также экстренную противошоковую терапию.

«К счастью, жизненно важные органы не пострадали. Благодаря оперативным и слаженным действиям медиков состояние пациента удалось стабилизировать», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сейчас мужчина продолжает лечение в травматологическом отделении и идет на поправку. Пережив такой шок, пациент признается, что день своего поступления в больницу он теперь считает вторым днем рождения. Мужчина искренне благодарит всех медицинских сотрудников, принимавших участие в его спасении.

В краевом минздраве поблагодарили команду медиков за профессионализм и в очередной раз напомнили важнейшее правило: в экстренных ситуациях именно своевременная медицинская помощь спасает жизнь.

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