Рубец разросся до гигантских размеров: хирурги три часа удаляли мужчине послеоперационную грыжу диаметром 20 сантиметров в Приморье

Специалисты работали около трех часов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке хирурги Краевой клинической больницы №2 спасли пациента от гигантской послеоперационной грыжи размером больше 20 сантиметров. Мужчина ранее перенес операцию из-за рака мочевого пузыря, и на месте рубца образовалось опасное выпячивание. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Операция была сложной. Главная опасность заключалась в том, что во время вмешательства легко можно было повредить мочевыводящие пути.

«Особенность патологии заключалась в высоком риске повреждения мочевыводящих путей во время операции. Поэтому вмешательство требовало максимально точной и аккуратной работы хирургов», - рассказал заведующий хирургическим отделением ККБ №2 Андрей Мерена.

Специалисты работали около трех часов. Они аккуратно отделили грыжу, сохранили целостность мочеточников и уростомы, полностью восстановили анатомию брюшной стенки и установили специальный эндопротез, чтобы грыжа не появилась снова. Также убрали лишнюю растянутую кожу. Послеоперационный период прошел гладко: уже через неделю пациента выписали домой. Теперь он будет наблюдаться у врачей амбулаторно.

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