Пляжи Владивостока готовят к началу купального сезона

Специалисты убирают скопившийся за зиму мусор. Фото: vlc.ru.

К началу купального сезона, который в столице Приморья наступает обычно в июле, прибрежные территории готовят к приему отдыхающих. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» приступили к очистке городских пляжей от накопившихся за зимний период мусора и растительности.

По сообщению пресс-службы администрации города, 9 июня бригада муниципального учреждения активно работает на пляже в районе поселка Канал, расположенного на острове Русский. Значительные объемы мусора, принесенные прошедшими штормами, удаляются с песчаных участков с использованием специализированной техники. В местах, куда техника не может добраться, уборка производится вручную. По завершении работ на пляже появятся дополнительные мусорные контейнеры.

Представители учреждения отметили, что к процессу подготовки пляжей они подходят комплексно. К городским службам в деле очистки прибрежных территорий готовы присоединиться и арендаторы прибрежных территорий. При необходимости, количество контейнеров для сбора отходов будет увеличено.

Побережье расчищают вручную и спомощью техники. Фото: vlc.ru.

В течение текущей недели планируется провести уборку пляжа в бухте Стеклянной, а также на территориях, прилегающих к бухте Лазурная.

Стоит подчеркнуть, что летом пляжи Владивостока пользуются популярностью не только у местных жителей, но и гостей из разных регионов России. Расчистка прибрежных зон – это только часть работ, которые проводятся для комфорта отдыхающих. В городе продолжается благоустройство пляжей и набережных. Подробнее о модернизации общественных пространств у моря можно прочитать в наших отдельных материалах. Речь о набережной Спортивной гавани, локациях на Второй Речке, парка имени Лазо и других объектов.

Также отметим, во Владивостоке завершился двухмесячник чистоты. В его рамках муниципальные службы, управляющие компании и неравнодушные жители наводили порядок в разных районах города.

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