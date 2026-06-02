Дорожники Владивостока подвели итоги двухмесячника чистоты

Работники ежедневно и круглосуточно очищали улицы от скопившейся за зиму грязи.

Завершился двухмесячник по благоустройству Владивостока. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») подвели первичные результаты ежегодных весенних масштабных работ, которые проводились с 1 апреля по 1 июня. Основная цель – восстановление порядка в городе после зимнего периода – успешно достигнута.

За этот период удалось собрать больше 13 тонн мусора.

Специалисты «СГТ» провели комплексную очистку всех районов дальневосточной столицы. Ежедневно, в круглосуточном режиме, бригады боролись с накопленными за зиму грязью, пылью, мусором, грунтовыми наносами и остатками противогололедных реагентов. Особое внимание уделялось уборке прибордюрной зоны, тротуаров и зон под леерами. Для этих целей использовались как ручной труд, так и специализированная техника, включая подметально-уборочные и поливомоечные машины. Ни одна улица не осталась без внимания.

Как отмечают дорожники, первоначальный этап комплексной уборки после зимы является наиболее трудоемким, поскольку требует мобилизации персонала и техники для очистки прибордюрных зон, ограждений и тротуаров. Последующие работы становятся более механизированными с привлечением уборочной, поливомоечной и другой спецтехники.

В период с апреля по май рабочие собрали и вывезли 13 275 тонн мусора. Кроме того, утилизировано 270 кубометров древесных отходов, что сопоставимо с почти 25 полными самосвалами.

Значительным объемом работ стал сбор брошенных автомобильных покрышек. Как неоднократно сообщала «КП», в межсезонье эта крайне актуальная для города проблема. Нерадивые автомобилисты оставляют старые шины на косогорах, в лесополосе или возле мусорных баков, предназначенных для бытовых отходов. При этом в административном центре действует множество пунктов приема покрышек на базе шиномонтажных мастерских и других предприятий. В общей сложности за период двухмесячника было собрано 5 209 покрышек.

Во время масштабной весенней кампании бригады трудились во всех районах административного центра.

Директор МБУ «СГТ» Елена Кузнецова подчеркнула, что завершение двухмесячника не означает прекращение санитарных работ.

«Все санитарные работы продолжатся. Помимо наведения порядка, специалисты предприятия также демонтируют незаконные сооружения и рекламные конструкции, перемещают брошенный разукомплектованный транспорт, обновляют дорожные знаки и леерное ограждение, а также ремонтируют проезжую часть и тротуары. Чистота во Владивостоке – наша ежедневная обязанность, независимо от календарных дат», – поделилась Елена Кузнецова.

Напомним, участие в масштабной уборке на улицах города смогли принять все желающие. Помимо общегородского субботника и других экологических акций неравнодушные жители Владивостока вместе со специалистами занимались озеленением. Только общими усилиями можно поддержать чистоту и сделать любимый город еще красивее и уютнее.

