Несколько часов кричал в пустоту в ледяной воде: житель Приморья упал в колодец и получил редчайшую травму

Во время операции была проведена хирургическая обработка раны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жуткое происшествие случилось в краевой столице. Прохожие нашли пострадавшего уже глубокой ночью, когда он потерял надежду на спасение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчину доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Как выяснилось, в три часа ночи он упал в открытый колодец и провел в холодной воде больше двух часов. Длительное пребывание там привело к сильному переохлаждению. Кроме того, при падении он получил тяжелую травму ноги. Медики диагностировали редкое повреждение, при котором часть сустава оказалась снаружи, а рана имела высокий риск инфицирования. Она могла привести к летальному исходу.

Сначала реаниматологи стабилизировали состояние пациента. Затем его экстренно прооперировали травматологи.

«Во время операции была проведена хирургическая обработка раны, вправлен вывих и выполнена фиксация поврежденных костей аппаратом наружной фиксации», – рассказала врач-травматолог-ортопед Алина Ласун.

Сегодня жизни мужчины ничего не угрожает, он продолжает восстановление под наблюдением врачей. Аппарат Илизарова останется на ноге примерно на 10-12 недель для правильного сращения костей.

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