Она больше никогда не сможет обнять сына: стали известны подробности гибели 12-летнего школьника в Приморье

Прокуратура будет детально разбираться, что случилось с ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия, которая произошла в Приморье, вызвала широкий резонанс в соцсетях. Теперь прокуратура будет детально разбираться, что случилось с ребенком, и оценит работу всех систем, которые должны были его защищать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Утром 15 июня мать обнаружила тело своего 12-летнего сына в квартире по месту жительства в Уссурийске. Предварительная причина смерти, которую называют врачи, - курение электронного устройства. Организм подростка мог не выдержать дозы никотина или примесей. Однако точный ответ даст только судебно-медицинская экспертиза.

«Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также проверят условия жизни и воспитания ребенка. Сейчас следователи выясняют, где школьник взял устройство. Резонансное дело держат на особом контроле.

Свою проверку начал и Следственный комитет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Минздрав Приморского края:

«Многие подростки уверены, что вейпы безопаснее обычных сигарет. Но это опасное заблуждение. Организм ребенка и подростка еще продолжает формироваться, поэтому токсичные вещества воздействуют на него гораздо быстрее и сильнее, чем на взрослого человека. К тому же подростки часто не контролируют количество затяжек и могут использовать электронные сигареты практически непрерывно, получая огромные дозы никотина и токсичных веществ».

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