Обругала матом и согнала с качелей: полицейские ищут женщину, напавшую на чужого ребенка во Владивостоке

Женщина прогнала мальчика с качелей ради своих детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ссора на детской площадке во Владивостоке привлекла внимание полиции. В социальных сетях появилось сообщение о женщине, которая нецензурно обругала чужого ребенка, потребовав уступить ей качели. Правоохранительные органы уже начали проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА КАЧЕЛЕЙ

Информацию о случившемся опубликовали в местных пабликах. Как рассказал в Сети отец мальчика, все произошло на Второй Речке, недалеко от торгового центра «Универсам». На детскую площадку пришла женщина с двумя детьми. Поскольку свободных качелей не оказалось, она стала требовать, чтобы чужой ребенок уступил им место.

Дальше ситуация только накалилась. Как утверждает мужчина, разгневанная женщина напала на его сына, а затем еще долго кричала и сыпала нецензурными оскорблениями.

ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

Публикацию во время мониторинга интернета заметили сотрудники полиции. Они отреагировали на сообщение о возможных противоправных действиях в отношении ребенка на проспекте 100-летия Владивостоку.

«В настоящее время инициировано проведение проверки по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников происшествия», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

При этом в ведомстве добавили, что официальных заявлений от местных жителей или телефонограмм из больниц в полицию пока не поступало.

В связи со случившимся полицейские напоминают: жертвам и очевидцам любых правонарушений следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

Сообщить о преступлении можно по телефонам 02, 102 или по единому номеру экстренных служб 112. Кроме того, подать официальное обращение всегда можно дистанционно – через сайт приморского управления МВД.

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