Из-за особенностей места аппарат чуть не завалился на хвост Фото: Андрей Мельников, Вадим Мохоров/@makhorov, @pilotmelnikov

Легендарное место, которое обычно можно увидеть только с воды или с воздуха, наконец-то покорилось авиаторам. Маленький «Робинсон» опасно приземлился прямо у подножия знаменитого строения на скале. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пилот Андрей Мельников и его друг Вадим Махоров долго готовились к этому полету. Выбрали безветренную погоду, дождались отлива и прилетели ближе к вечеру, когда туристов уже не было. К маяку подходили медленно, чтобы случайно не задеть птиц.

Маленький «Робинсон» приземлился прямо у подножия знаменитого строения на скале Фото: Андрей Мельников, Вадим Мохоров/@makhorov, @pilotmelnikov

«Подобрали правильное время и место: во время отлива, в безветренную погоду. Подлетели медленно, чтобы птицы не попали под винт. В итоге все получилось. Сначала может показаться, что мы опять что-то натворили, но посадка у маяка оказалась намного легче, чем кажется», - рассказал Андрей Мельников.

Пилот признается: единственная сложность - из-за особенностей места аппарат чуть не завалился на хвост, и пилотам пришлось специально сместить центр тяжести вперед. Но ювелирная работа увенчалась успехом.

Пилоты долго готовились к этому полету Фото: Андрей Мельников, Вадим Мохоров/@makhorov, @pilotmelnikov

Правда, остается только гадать, насколько безопасным был такой рекорд и получали ли пилоты на него разрешение, если оно вообще нужно. Порой даже опытные специалисты могут попрощаться с жизнью или здоровьем в погоне за шокирующим результатом и красивыми кадрами, и тут нужно быть предельно аккуратными.

Пилоты впервые в истории посадили вертолет на скалу у маяка Анива на Сахалине Видео: Андрей Мельников, Вадим Мохоров/@makhorov, @pilotmelnikov

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