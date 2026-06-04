Покорил сердце за неделю: исчезнувшая в Таиланде ветврач из Приморья вышла на связь исхудавшей и с тревожным сообщением

Дарья Шаньгина написала сообщение с чужого арабского номера Фото: Telegram-канал «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

Тайские каникулы 43-летней жительницы Артема обрастают все более пугающими подробностями. Успешный ветеринарный врач Дарья Шаньгина, которая бесследно исчезла 24 мая, внезапно объявилась. Однако ее рассказ больше напоминает сценарий остросюжетного фильма: женщина осталась без документов, угодила за решетку, похудела на 10 килограммов и готовится к свадьбе с иностранцем. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

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Накануне в поисковую группу пришло неожиданное сообщение. Как рассказала волонтер Светлана Шерстобоева, Дарья вышла на связь с чужого телефона с арабским номером. Женщина написала, что ее обокрали: туристка осталась без паспорта, мобильного телефона, денег и драгоценностей.

В тот же день пропавшая позвонила маме и подруге. Она рассказала, что абсолютно счастлива, так как встретила настоящую любовь. Ее избранником оказался диджей из ночного клуба, с которым она знакома всего неделю. По словам Дарьи, дело идет к свадьбе, и они якобы планируют лететь к родственникам жениха в Дубай. Однако у этой романтичной истории есть одна загвоздка – россиянка находится в Таиланде нелегально, так как срок ее 60-дневного безвизового пребывания уже подошел к концу.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПРОПАВШЕЙ В ТАИЛАНДЕ ДАРЬЕЙ ШАНЬГИНОЙ

За полтора месяца отпуска преуспевающий врач изменилась до неузнаваемости. По собственному признанию, она похудела на 10 килограммов – с 56 до 46. Выяснились и жуткие подробности ее злоключений на островах. За это время туристка трижды попадала в госпиталь: из-за ожога медузы, укуса обезьяны и голодного обморока прямо в полицейском участке.

Оказалось, что в местной полиции Дарья была целых пять раз. Ее задерживали на Пхангане, Самуи и Пхукете. Женщина призналась, что на Самуи полицейские приковали ее наручниками к прутьям клетки на пять часов, от чего на запястьях остались следы.

Кроме того, очевидцы опознали россиянку в одном из ресторанов: она не смогла расплатиться за ужин, и когда персонал вызвал полицию, туристка сбежала под предлогом обмена валюты.

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Пока Дарья строит планы на Дубай, ее родные пытаются добиться помощи от правоохранителей. Ситуация оказалась настолько серьезной, что Следственный комитет России запросил у пожилой матери пропавшей образцы ДНК на случай самого худшего сценария. Сейчас пенсионерка в ускоренном режиме оформляет загранпаспорт, чтобы вылететь на поиски дочери.

Много вопросов у близких вызывают финансовые траты Дарьи. Объявился знакомый, через которого она переводила рубли в тайские баты. Выяснилось, что всего за неделю женщина обменяла 300 тысяч рублей, причем просила деньги в основном глубокой ночью. Переводы прекратились 24 мая, прямо в день ее исчезновения.

По предварительным данным, сейчас Дарья может находиться на Пхукете в районе улицы Бангла Роуд. Друзья, знающие Шаньгину с детства как ответственного человека, уверены: она явно чего-то недоговаривает и находится в большой беде.

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