Внутри зрела смертельная опасность: врачи вырезали пятисантиметровую опухоль мучавшейся от боли женщине в Приморье

После лечения состояние пациентки улучшилось Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Острые приступы боли и сильное вздутие живота привели 70-летнюю жительницу Приморья прямо на операционный стол. За обычным недомоганием скрывалось крупное новообразование. Хирургам пришлось экстренно вырезать пораженный участок, чтобы спасти пациентку от кишечной непроходимости. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОПУХОЛЬ В ПЯТЬ САНТИМЕТРОВ

Пожилую женщину привезли в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 4 с тревожными жалобами. У пенсионерки начались острые рези в животе, вздутие и проявились все признаки опасной кишечной непроходимости. Тянуть в таких случаях нельзя, поэтому врачи сразу отправили пациентку на анализы и детальное обследование.

Результаты диагностики показали серьезную патологию: внутри слепой кишки выросла опухоль диаметром около пяти сантиметров. Крупное новообразование перекрыло просвет кишечника и вызывало мучительные боли.

ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

С таким диагнозом специалисты решили срочно оперировать жительницу Приморья. Бригада хирургов подготовила пенсионерку и забрала ее в операционный блок.

Медикам предстояло выполнить сложную работу. Врачи вырезали пораженный опухолью участок кишечника. Однако главной задачей было сохранить качество жизни женщины. Для этого хирурги аккуратно сшили здоровые края, полностью восстановив непрерывность пищеварительного тракта.

ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Сейчас самое страшное для пациентки уже позади. Пенсионерка уверенно идет на поправку. Острые боли отступили, а общее состояние значительно улучшилось. Впереди женщину ждет дальнейшее восстановление, которое пройдет под строгим наблюдением профильных специалистов больницы.

«Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях и значительно повышает эффективность лечения», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Врачи просят жителей Приморья бережно относиться к себе и при первых же подозрительных симптомах обращаться в клинику, чтобы не доводить ситуацию до критической.

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