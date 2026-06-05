«Обстановка очень необычная»: специалист объяснил причины природной аномалии, которая «нагнала» экзотических рыб в Приморье

Теплое течение продолжает приносить рыбакам неожиданные сюрпризы Фото: Марина БУНАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале июня в Японском море наблюдается настоящий климатический феномен. Из-за аномального потепления течений к берегам Приморья приплыли тропические и субтропические виды рыб, появление которых обычно ждут не раньше июля или августа. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

РАННИЙ ВИЗИТ ЮЖНЫХ ГОСТЕЙ

Традиционно в теплый период года в северо-западную часть Японского моря – от залива Петра Великого на юге до Татарского пролива на севере – регулярно заходят гости из южных широт. Однако в этом году океанологи стали свидетелями совершенно нетипичной картины.

Общая тенденция к потеплению климата, которую ученые отслеживают на протяжении последних десятилетий, проявила себя в полную силу уже в начале календарного лета. Если еще несколько лет назад тепловодные виды рыб массово мигрировали к побережью Приморья только к середине лета, то теперь экзотические обитатели появляются в акваториях гораздо раньше.

Например, прямо сейчас в районе острова Русский специалисты наблюдают поразительную картину. При температуре воды всего около 14 градусов исследователи уже видят стаи сардин, анчоусов, скумбрии и полурылов.

В одной из местных полузакрытых бухт студент даже заметил морских коньков, хотя в прошлом сезоне такие единичные находки случались не раньше середины июня. Кроме того, в сети исследователей попалась совершенно нетипичная для этих широт заносная личинка, видовую принадлежность которой еще только предстоит определить в лаборатории.

ТРОПИЧЕСКИЙ СУДАК

Ярким доказательством природной аномалии стал недавний улов местного рыбака-любителя. Мужчина рыбачил в устье реки Барабашевки и неожиданно вытащил из воды 30-сантиметрового японского морского судака.

Обычно этот приазиатский хищник обитает в тихоокеанских водах у побережья Японии, в Желтом и Восточно-Китайском морях. Этот вид способен вырастать до одного метра в длину и набирать массу свыше 10 килограммов.

Для залива Петра Великого это крайне редкий гость: раньше здесь встречались лишь единичные экземпляры, и то исключительно в очень теплые годы. Впервые появление японского морского судака на севере Приморья, в районе реки Самарги, было официально задокументировано учеными только в июле 2005 года.

«Обстановка для начала июня очень необычная. В этом году наблюдается сильный и ранний перенос теплых вод с восточной стороны Корейского полуострова, и идет этот процесс всю весну. По-другому эти находки не объяснить», – рассказали в Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН.

ПРОГНОЗЫ СБЫВАЮТСЯ

По словам специалистов, поимка экзотического судака рыбаком-любителем в начале июня – это не случайность, а часть большой климатической тенденции. Стоит отметить, что еще в начале двухтысячных годов приморские ихтиологи предсказывали подобное развитие событий. Ученые писали, что пелагические тепловодные виды будут проникать на север региона с потоками Цусимского течения.

Океанологи ожидают, что миграция субтропических рыб к нашим берегам продолжится. Вполне вероятно, что уже в ближайшие годы список морской фауны пополнится новыми видами, а некоторые экзотические обитатели из числа редких окончательно перейдут в разряд обычных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожирает все на пути и приманивает опасных хищников: появление гигантских тунцов в Приморье назвали предвестником плохих новостей

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.