Исполин набирает силу: туристов просят держаться подальше от извергающегося вулкана на Камчатке

Выбросы пепла могут достигать восьми километров Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке стремительно нарастает активность Ключевского вулкана. Вершинное извержение опасного исполина перешло в активную фазу: сейсмологи прогнозируют мощные выбросы пепла на высоту до восьми километров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЖЕЛТЫЙ КОД ОПАСНОСТИ

Экспертный совет непрерывно следит за сейсмической и вулканической обстановкой. По последним данным, извержение в вершинном кратере только усиливается. В ближайшее время там возможна так называемая стромболианская активность.

Кроме того, исполин способен выдавать мощные эпизоды пепловой эмиссии на высоту до восьми километров над уровнем моря. В настоящее время Ключевскому уже официально присвоен «желтый» код авиационной и сейсмической опасности.

ЗАПРЕТ НА ВОСХОЖДЕНИЯ

Несмотря на то, что сейчас у подножия горы нет официально зарегистрированных туристических групп, сохраняется высокий риск появления там самостоятельных путешественников.

«Спасатели настоятельно рекомендуют гостям и жителям полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану Ключевскому и тем более не совершать на него восхождений», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Руководителям походных групп рекомендовано воздержаться от посещения вулкана и скорректировать свои маршруты походов. Если же ситуация начнет угрожать жизни, туристам необходимо звонить по номерам 101 или 112, а в труднодоступных местах использовать спутниковый телефон.

ПРАВИЛА ПРИ ПЕПЛОПАДЕ

Тем временем жителей населенных пунктов готовят к возможным выбросам вулканического пепла. При вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции. Поэтому при пеплопаде людям необходимо плотно закрыть окна, надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки с содовым раствором.

Всю бытовую технику и компьютеры следует укрыть пластиковой пленкой, а уличную одежду нельзя заносить в жилые помещения. После окончания природного явления крыши домов и водостоки придется тщательно очистить от пепла, соблюдая меры предосторожности в защитных очках.

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