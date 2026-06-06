Дождливая погода помогает ежам находить одно из любимых лакомств Фото: Николай Кашенко/ННЦМБ ДВО РАН

Настоящее раздолье для колючих обитателей наступило на территории морской биологической станции «Восток» в Приморье. В этом году ученые наблюдают удивительно большое количество амурских ежей, которым совершенно не доставляет беспокойства близкое соседство с людьми. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СОСЕДСТВО С ЛЮДЬМИ

Амурский еж на территории биостанции «Восток» в Приморье Видео: Николай Кашенко/ННЦМБ ДВО РАН

Забавными кадрами с одним из таких колючих соседей поделились сотрудники Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. В объектив камеры попал обыкновенный амурский еж. Для Дальнего Востока это совершенно привычный вид. Животные обитают на территории Приморского края, в Амурской области, а также в южных районах Хабаровского края.

Дикие зверьки спокойно живут прямо на территории морской биологической станции. При этом столь близкое соседство с людьми колючих обитателей абсолютно не смущает. Как видно на кадрах, ежик мирно пыхтит и торопливо бежит по своим делам, совершенно не беспокоясь из-за присутствия человека с камерой.

ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА – В САМЫЙ РАЗ

«Их удивительно много в этом году», – рассказали сотрудники, постоянно живущие на биостанции.

Установившиеся дожди стали настоящим раздольем для зверьков, ведь на поверхность выползает их любимое лакомство – дождевые черви. При этом биологи напоминают, что амурские ежи достаточно всеядны. В дикой природе они питаются самыми разными беспозвоночными и некрупными позвоночными животными.

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