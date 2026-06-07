Резкая боль пронзила тело: вертолет отправился на спасение туристки, которую прижало снегоходом на Камчатке

Следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке следователи организовали доследственную проверку по факту опрокидывания снегохода с туристами на Вилючинском перевале. ЧП произошло днем 7 июня: снегоход перевернулся и придавил женщину. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, у пострадавшей диагностирован перелом. Группа туристов вышла на спутниковую связь и вызвала помощь. На место на вертолете вылетели спасатели и медики.

«По данному факту в следственном отделе по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

По данным минздрава, у женщины стабильно тяжелое состояние. Она находится под наблюдением врачей.

Следователи сейчас выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Министр по ГО и ЧС Сергей Лебедев призвал камчатцев быть аккуратнее и строго соблюдать правила безопасности. В случае беды нужно сразу звонить 112.

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