Во Владивостоке первый рабочий день недели будет дождливым Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале рабочей недели Приморский край снова окажется под влиянием циклона. Дожди вернутся на большую часть территории после короткого перерыва в понедельник. Тепла ждать не стоит: минимальная температура составит всего 3-10 градусов, когда как максимальная - от +9 до +18 градусов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ночь на вторник дожди прекратятся в большинстве районов, но днем 9 июня из-за пониженного давления снова начнутся кратковременные ливни, местами с грозами. В среду ночью осадки тоже уйдут, но днем грозовые дожди возобновятся.

«Минимальные температуры существенно не изменятся, а максимальные повысятся на 1-4 градуса. Температура воздуха повысится до +15…+22 градусов, на восточном побережье - до +9…+14 градусов», - говорится в сводке Примгидромета.

Во Владивостоке первый рабочий день недели будет дождливым и прохладным: днем воздух прогреется только до +12…+16 градусов. Зато в последующие сутки осадков почти не ожидается, лишь вечером возможен короткий дождь с грозой. И главная хорошая новость: потеплеет - ночью до +13, а днем до +20 градусов.

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