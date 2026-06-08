Деятельность этноцентра «Тэму» направлена на сохранение и развитие культуры коренных народов Приморья Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ольгинский округ Приморья – край скал, нетронутой природы и археологических памятников возрастом в тысячу лет. Здесь течет река Авакумовка, на которой сам Акира Куросава по приглашению советского руководства снимал свой оскароносный «Дерсу Узала». На этой земле и сейчас проживают коренные малочисленные народы – удэгейцы, нанайцы и тазы. Они объединяются в общины, продолжают заниматься традиционными промыслами. Но для сохранения и передачи культуры этого недостаточно. В 2016 году здесь появился этноцентр «Тэму», ставший одновременно и местом для проведения народных праздников, и музеем под открытым небом, и точкой сбора для представителей этнических меньшинств.

Пожить несколько дней на территории центра можно в таких уютных деревянных домиках Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

О названии центра

Этноцентр «Тэму» расположился в нескольких километрах от поселка Ольга, недалеко от побережья одноименной бухты. Часть этой территории находится в пользовании общины «Родник». Идея создания здесь этнокультурного центра принадлежит главе этой общины – Валентину Андрейцеву. Он же преимущественно отвечает за хозяйственную часть, а за культурную – его супруга, помощник главы общины Лариса Андрейцева.

Название придумал профессор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Анатолий Федорович Старцев. С удэгейского «Тэму» переводится как «косатка», но также, по легенде, она еще и помощница духа воды, которая загоняет рыбу в реки.

Несмотря на то, что коренные жители Приморья в основном славятся своими навыками охоты в лесах и рыбалки на реках, этнографы подтверждают, что эти народы выходили и в море, а, значит, могли видеть это многотонное морское млекопитающее. Кроме того, подтверждение этому находят и в записях Владимира Арсеньева. В книге «Дерсу Узала» он описывает героя Хэй-ба-тоу (Черного лодочника), который ходил на парусной лодке вдоль побережья.

Однажды во время экспедиции Арсеньев вместе со своими проводниками наткнулся на берегу на выброшенную тушу касатки. Об этой встрече он написал рассказ «Касатка – Тэму», опубликованный в 1936 году:

«Я оглянулся и у входа в овраг увидел туземцев <…> они тревожно стали говорить о том, что мертвый зверь есть Тэму – грозный хозяин морей, и потому надо как можно скорее уходить отсюда. Человека, который позволит себе подойти к Тэму, да еще тронуть его, непременно постигнет страшное несчастье».

Территория центра

До прихода советской власти коренные народы Приморья жили в землянках Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Территория этноцентра большая – три гектара общине дали в безвозмездное пользование на 10 лет, еще пять гектаров получены по программе «Дальневосточный гектар». Здесь расположены несколько деревянных домов для отдыха – в первую очередь, членов общины и приглашенных из других городов участников мероприятий. Также есть визит-центр с мультимедийной системой, места для отдыха у воды, веревочный парк для детей и, конечно, места для культурного обогащения.

До прихода советской власти коренные народы жили в чумах, землянках, полуземлянках и жилищах с кановым отоплением, спали на нарах, укрываясь шкурами, разводили костер посредине, дым от которого уходил в отверстие в крыше. В каждом жилище были сэвэны – духи-хранители семьи. Такой дом на территории этноцентра Евгений Петрович (отец Ларисы) и Валентин построил сами.

Память народа

Коллекция, представленная в музее, собиралась на протяжении поколений Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

На средства, выделенные в рамках регионального гранта, открыли музей. Коллекция, которая представлена в нем, собиралась на протяжении поколений – что-то было подарено, что-то приобретали Андрейцевы за свой счет и за счет грантов. Значительная часть перешла от матери Валентина – Раисы Максимовны Андрейцевой (1947–2020), старейшины удэгейского рода Пионка, главы села Михайловка.

Шаманский пояс Раисы Андрейцевой Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Шаманский костюм, бубен и пояс, который надевался сзади, чтобы звуком колокольчиков отгонять злых духов, также принадлежали ей. Множество других ценных экспонатов подарил Раисе Андрейцевой мастер из народа ульчей Николай Явгода.

Раиса Максимовна запечатлена на многих фотографиях – в традиционном костюме, с другими представителями коренных народов. В этих фотографиях отражается уже современное продолжение этих культур. Возьмем одну из них:

Экипаж французского крейсера, Раиса Андрейцева с внуком и другие представители народа на памятной фотографии Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Раньше в Тернейском районе, была такая традиция – французский крейсер заходил в бухту Терней, чтобы почтить память адмирала д'Арсак де Тернэя. Все представители крейсера высаживались, их обязательно встречали коренные народы – ставили чум, варили уху», – рассказала Лариса Андрейцева.

Выставки музея

Здесь есть и несколько картин Ивана Дункая – заслуженного художника России, удэгейца, жившего и вдохновлявшегося природой малой родины. Пейзажи передали на хранение этноцентру его родственники.

В центре второго зала экспозиция приморского художника Олега Батухтина – нанайский свадебный халат из дерева. Со всех сторон – от пола до потолка – его окружают толстые ветви. И на обратной его стороне тоже нарисовано древо – символ жизни во всех ее воплощениях: в нижнем, среднем и верхнем мирах.

Автор экспозиции – художник Олег Батухтин Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«В верхней части дерева изображались птицы, и считалось, что это души еще не рожденных детей. Когда мастерицы шили этот халат будущей невесте, то вышивали на нем столько птиц, сколько желали невесте детей», – рассказала Лариса Евгеньевна.

Основная идея этой инсталляции, как рассказал художник, заключается в полном соединении жизни коренных людей и природы. Из других работ Батухтина в музее представлены полотна из серии «По дороге домой», а также арт-объект в виде розовой неоновой рыбы, на которой почетные гости оставляют свои подписи.

Почетные гости могут оставить свой автограф на таком арт-объекте, созданном также Олегом Батухтиным Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в музее проходит выставка «Случайные встречи» фотографа и керамиста из Ольгинского муниципального округа Оксаны Доценко. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Союзом художников, в этноцентре экспонировались работы таких известных мастеров, как Александр Енин, Александр Арсененко и Светлана Фирюлина.

Фотовыставка Оксаны Доценко Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Наша цель – познакомить людей с искусством, ведь не у всех есть возможность поехать в галереи Владивостока, а здесь к ним приезжают знаменитые приморские мастера, – поясняет Лариса. – Мы активно сотрудничаем со школами, к нам часто приезжают группы детей из Кавалерово и Дальнегорска. Бывает, что в выходные дни мы проводим до пяти экскурсий».

В музее этноцентра неоднократно проводили выставки известных приморских художников Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

О крестах, сэвэнах и птичках

Самый узнаваемый символ удэгейской культуры – сивохи. В музее они представлены в разных размерах, выполнены из различных материалов и относятся к разным периодам. При этом более распространенное название – сэвэны – на самом деле имеет иное значение. Сэвэн – это невидимая сущность, нематериальный дух-помощник, обладающий волей и магической силой. Шаманы стремились получить покровительство таких духов. Сивохи же – это физические воплощения духа, его изображения, чаще всего вырезанные из дерева или кости.

Название этноцентра с удэгейского переводится как «косатка» Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед входом в музей установлена инсталляция, автором которой также является Олег Батухтин. Прямо внутри нее, в кресте, вырезанном посредине, недавно поселилась жизнь – птица нашла не только безопасное, но и символичное место для того, чтобы свить там свое гнездо.

В «сердце» сэвэна поселилась жизнь Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крест «на груди» сэвэна, как считают владельцы музея, вполне может трактоваться как символ православия. Удэгейцы, как и многие коренные народы, сохраняют синкретизм в вере – в их мировоззрении уживаются традиционные для них анимистические представления и христианство.

«К вере коренные народы относятся просто: одним богом больше – одним помощником больше», – объяснил Валентин.

Сагди Дава – от семейного обряда до федерального наследия

Два самых крупных праздника, которые проводят в этноцентре, идут почти следом друг за другом. Первый – 9 августа, в международный день коренных народов, а ближе к концу сентября – национальный праздник Сагди Дава, что в переводе с удэгейского означает «Большая рыба». В 2023 году он был включен в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

История праздника началась 19 лет назад в заливе Владимира. Его впервые организовала Раиса Андрейцева. Как рассказал Валентин, в последствии его решили проводить каждый год:

«Коренные народы всегда его проводили, обращались к духам воды. Я занимался организационными вопросами, а мама проводила обряды и знакомила гостей центра с культурой и традициями коренных малочисленных народов».

Кульминацией праздника является шаманский обряд. Фото: Союз коренных малочисленных народов Приморского края

Обряд почитания хозяина всех рыб совершался испокон веков. Когда удэгейский рыбак замечал в реке кету, его семья шла на берег и совершала обряд, прося пригнать побольше рыбы.

Сегодня Сагди Дава собирает гостей не только из Ольгинского, но и из других округов Приморского и Хабаровского краев. Приезжают тазы из национального села Михайловка. Гостей угощают ухой из лосося, национальными блюдами и таежным чаем. Проводятся национальные игры, выступают творческие коллективы. Кульминационный момент праздника – обряд шамана вокруг костра, который много лет проводила Раиса Максимовна.

Синяя скала

Этнокультурный центр расположился в очень живописном месте. Недалеко от него находится одна из главных достопримечательностей округа, археологический памятник Приморья – Синяя скала. Она хранит следы пребывания человека на протяжении нескольких тысячелетий – от эпохи неолита до раннего средневековья.

Синяя скала до сих пор хранит следы пребывания человека на протяжении нескольких тысячелетий Видео: Элина ИВАНОВА

Раскопки выявили три основных культурных слоя – Янковскую (ранний железный век), Польцевскую (развитой железный век) и Бохайскую (раннее средневековье) культуры. Среди наиболее интересных находок – остатки литейной и кузнечной мастерской с кусочками железной руды и обломками изделий, гончарные печи, железные наконечники стрел, бронзовые бубенчики, нефритовые кольца и сотни фрагментов глиняных сосудов.

Добраться до Синей скалы можно прямо с трассы – от поселка Ольга нужно ехать в сторону села Пермское, скалы будут справа. От подножия на вершину ведет небольшая тропинка вдоль ручья – подъем занимает не более 15-20 минут. Наградой станет вид на залив Святой Ольги, долину Авакумовки и ощущение, что ты стоишь на месте, где люди жили задолго до основания Киевской Руси.

На плечах двоих

В планах на ближайшее будущее – построить библиотеку под открытым небом Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Ольга проживает всего около трех тысяч человек. Община «Родник» на данный момент – единственная некоммерческая организация в округе, которая своими силами проводит масштабные мероприятия и содержит музей. С приходом нового исполняющего обязанности главы округа, считает Валентин, появилась надежда на плодотворное и гармоничное сотрудничество на благо округа и края.

«Прежнее руководство обещало провести свет, благодаря чему мы смогли бы открыть предприятие по переработке водных биологических ресурсов, появились бы рабочие места для местного населения. На совещании по вопросам коренных народов нам пообещали поддержку, но обещания остались невыполненными», – поделился Валентин.

Помимо отсутствия регулярной финансовой помощи, есть и другие проблемы.

«Работать некому. Нам вдвоем уже эмоционально и физически тяжело, но пока справляемся», – призналась Лариса Евгеньевна, – «Для людей здесь все бесплатно, хотя мы везде все сами убираем, платим за вывоз мусора. Тем не менее, находятся люди, которые могут оставить после себя мусор, окурки. Мне кажется, это часть моей миссии – перевоспитать людей, и я вижу, что сейчас с этим стало лучше, стали за собой убирать».

У этноцентра большие планы на будущее: на свободной территории хотят обустроить библиотеку под открытым небом – поставить лавочки, столики, шкаф с книгами.

«Нам еще предстоит здесь очень много работы. Мы хотим достроить здесь жилище коренных народов. Мы уже нашли большой чум, скоро привезем его из Хабаровска», – рассказал Валентин Андрейцев.

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