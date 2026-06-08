Рыба, община и закон: как организовано рыболовство для коренных малочисленных народов Приморья

Рыболовство для коренных народов Приморья остается самым распространенным занятием Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно данным Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), в России насчитывается 47 коренных малочисленных этносов. Это почти четверть от числа всех народов, проживающих в стране.

Основной критерий для включения в этот перечень – численность менее 50 тысяч человек. Чтобы защищать свои земли, сохранять традиции и заниматься привычным хозяйством, они объединяются в общины – по кровно-родственному или соседскому принципу и создают союзы. Это некоммерческие объединения, их главная задача – сберечь исконную среду обитания, образ жизни, народные промыслы и культуру.

Общины могут быть совсем малыми – семейными, а могут насчитывать и более сотни человек. В 2012 году для объединения и поддержки приморских общин был создан Союз коренных малочисленных народов края. В настоящий момент в его состав входят 13 общин из пяти округов, где находятся места компактного проживания коренных этносов: Ольгинского, Лазовского, Тернейского, Красноармейского и Пожарского.

Валентин Андрейцев – председатель Союза КМН Приморья и глава общины «Родник». Фото: Союз коренных малочисленных народов Приморского края

Валентин Андрейцев является одновременно и председателем Союза, и главой общины «Родник», базирующейся в Ольгинском округе. Вместе с супругой Ларисой Андрейцевой, исполняющей обязанности заместителя председателя Союза, почти 15 лет они посвятили поддержке экономического и культурного развития коренных малочисленных народов края. Они оказывают правовую и финансовую поддержку местному населению, организовали этноцентр «Тэму», пополняют коллекцию специализированного музея работами признанных мастеров со всей России и других стран, проводят и популяризируют национальный праздник Сагди Дава, который вошел в федеральный реестр материального и культурного наследия нашей страны и ежегодно привлекает сотни гостей, включая ученых-этнографов, туристов и представителей других этнических групп.

В Год единства народов России о всесторонней государственной поддержке коренных малочисленных народов уже сказано и написано достаточно. Тем не менее, как считает Валентин Владимирович: «Положение этнических общин в области добычи водных биологических ресурсов (анадромных видов рыб) с 2016 года ухудшилось в 100 раз».

К сожалению, констатирует он, это не гипербола. Это число выражает реальное сокращение одного из критически важных показателей уровня жизни приморских коренных жителей – рыбной ловли. Что к этому привело – Валентин Андрейцев объяснил корреспонденту «Комсомолки».

Особенности национальной рыбалки

Не секрет, что рыболовство для удэгейцев, нанайцев и тазов, ведущих традиционный образ жизни – самое распространенное и прибыльное занятие. В национальные общины большинство вступает именно по причине того, что в бригаде на предоставленном участке рыбачить удобно. Но с недавних пор – невыгодно. Указ администрации Приморского края от 2015 года установил для коренных малочисленных народов и приравненных к ним местных жителей ежегодные лимиты на вылов рыбы для личных нужд. Общины никакими особенными условиями, касательно нормы вылова, наделены не были – исходя из закона они представляют собой просто совокупность физических лиц и потому максимально могут выловить сумму индивидуальных объемов вылова своих участников, если говорить терминами, изложенными в этом документе.

Река Аввакумовка Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Допустим, в общине 10 человек – значит, по 100 килограммов горбуши, 20 килограммов симы и 50 килограммов кеты на каждого в год. В случае, если человек подал заявку самостоятельно, у общины отнимается этот объем. А те, кто ловят в составе общины, получают улов в полном объеме. А на что община должна развиваться?

Понимаете, член общины попадает в неравное положение с физлицом, которое самостоятельно ловит. Он поймал и забрал все себе. А община отловила человеку и, по идее, должна половину забрать, чтобы компенсировать хотя бы часть расходов. А зачем человеку тогда эта община? Он пойдет ловить сам и заберет себе все», – объясняет Андрейцев.

То есть, квота общины складывается из индивидуальных норм ее участников: если человек оформляет вылов самостоятельно, соответствующий объем исключается из общего лимита общины.

Таким образом, имея в пользовании участки для вылова рыбы, приморские общины не могут получать с них ни килограмма, уточняет Валентин. Как он рассказал, участники межведомственной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб знают о существовании этой проблемы, но пока не придумали, как ее решить.

«Я свое предложение уже направлял: научные работники ежегодно определяют объем рыбы, которую можно выловить для всех типов рыболовства – спортивно-любительского, промышленного, научно-исследовательского и для коренных народов. Пять процентов от указанного объема стоит направлять на общины, независимо от того, большие общие выловы или маленькие», – продолжил глава общины «Родник».

В рекордном для Приморья по объему вылова лососевых 2016 году на все существовавшие на тот момент общины выделили 240 тонн горбуши (в тот же год промышленные компании выловили 4 тысячи тонн). Вскоре после этого было решено, что правом на ловлю могут обладать только общины, выигравшие конкурс на предоставление участка – до этого закрепленный участок для вылова не требовался. Тогда выиграли всего четыре, а остальные остались без рыболовного участка, и, соответственно, без рыбы.

На четыре общины в этом году выделили 3,9 тонны горбуши. Фото: Приморское территориальное управление федерального агентства по рыболовству

На эти четыре общины в этом году выделили 3,9 тонны горбуши – на каждого из 39 человек по 100 килограммов. Как уже написано выше, из-за того, что рыбачить в общине стало не более выгодно, чем без нее, многие подали заявки на вылов как физические лица, а так как установленный объем для вылова общиной составляется из суммы норм для всех ее участников, с каждым «ушедшим в физлицо» община утрачивала по центнеру рыбы.

Из протокола с заседания анадромной комиссии следует, что объем вылова горбуши для промышленных компаний в 2026 году составил 2,3 тысячи тонн. Фото: Приморское территориальное управление федерального агентства по рыболовству

«В общине «Родник» 24 человека, у сына в общине – 6 человек, в Тернейской – 15 человек, и самая большая община в Агзу – там около 120 человек. Им выделили квоту в 700 килограммов горбуши, потому что многие подались самостоятельно. Это можно поймать за один замет!» – говорит Валентин.

Экономика выживания

Общины имеют право заниматься любой предпринимательской деятельностью, но в отличие от рыбопромышленных компаний, они, являясь некоммерческими организациями, могут распределять заработанные средства только на уставные цели: развитие территории, создание культурных центров и печатной продукции, зарплаты сотрудникам.

Для переработки и продажи рыбной продукции нужно для начала построить цех, пройти множество проверок и получить сертификат о соответствии. Но с такими объемами допустимого вылова экономическое развитие общин коренных народов за счет рыбалки становится невозможным – этого хватает разве что на собственный рацион.

«Я построил цех в Самарге, получил документы в прошлом году. Но квоты нам не дают, перерабатывающий завод стоит. А это рабочие места, налоги в край», – резюмирует Валентин Андрейцев.

«Никаких льгот у нас нет. За продажу того, что мы выловили, мы платим налоги и такую же ставку сбора, как промышленные компании. В случае нарушения административного законодательства штрафы у нас такие же как у юридических лиц – 300 000 рублей минимум», – объяснил Валентин.

Развитие рекомендательного характера

С такими объемами допустимого вылова экономическое развитие общин коренных народов за счет рыбалки становится невозможным Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в феврале 2009 года правительство РФ утвердило концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ее реализация была разбита на три этапа: первый – 2009-2011 годы, второй – 2012-2015 годы, третий – 2016-2025 годы. План мероприятий на 2016-2025 годы, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым, включал десятки пунктов: от модернизации хозяйственной деятельности до обеспечения тундры интернетом.

В мае 2025 года правительство РФ утвердило новую концепцию на период до 2036 года, которая вступает в силу с 1 января 2026 года. У председателя Союза КМН Приморья особых надежд на новую программу нет, поскольку он не видит результатов предыдущей.

«Первый этап прошел – что было исполнено? Собраны советы, решение которых носит рекомендательный характер. Я проанализировал все протоколы, и ни одно решение этих советов не было выполнено, как раз-таки из-за рекомендательного характера. А зачем тогда эти советы?

Больше ничего не сделали. Сейчас новую концепцию прописали, а где гарантии, что что-то будет выполнено? Спросу никакого нет. То есть, поручение президента в области коренных народов не выполнено», – с грустью подводит итог Валентин Андрейцев.

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