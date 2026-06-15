Приморье накроют волны дождей и гроз 15-17 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики обещают жителям края переменчивую и неустойчивую погоду. Отдыхать от осадков получится только урывками: дожди будут то уходить, то возвращаться с новой силой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В первый рабочий день местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Дальше Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов, поэтому осадки будут идти волнами по всей территории. Температура при этом останется в пределах нормы: ночью столбики термометров покажут от +6 до +15, днем - от +19 до +27. На побережье будет прохладнее, всего +12…+18 градусов.

«Синоптическая обстановка на юге Дальневосточного региона останется нестабильной, а погода в Приморском крае - переменчивой. В первый рабочий день с развитием конвективной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В дальнейшем Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов», - рассказали в Примгидромете.

Во Владивостоке большую часть недели простоит облачная погода. По утрам и ночам город будет окутывать туман, не исключена мелкая морось. Самый холодный день - вторник: ночью +10…+13 градусов, днем всего +14…+18. Во вторник же, а также в среду и четверг, вероятность дождя самая высокая. В остальные дни станет теплее на пару градусов, но солнца ждать не стоит.

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