Думали – простуда, но все оказалось страшнее: скрытая инфекция с редким осложнением довела 12-летнего школьника до реанимации

После лечения мальчика выписали домой Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Небольшое повышение температуры едва не стоило жизни 12-летнему мальчику в Приморье. Банальная, на первый взгляд, простуда внезапно ударила по нервной системе ребенка, вызвав обмороки и проблемы с дыханием. Спасать пациента пришлось врачам сначала в Дальнереченске, а затем во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СУДОРОГИ И ОБМОРОК

Изначально болезнь не предвещала серьезной беды: у мальчика просто поднялась температура до 37,8 градуса. Однако спустя несколько дней состояние ребенка стремительно ухудшилось – у него начались судороги с потерей сознания. Кроме того, проявились пугающие сбои в работе организма: нарушения дыхания и сердечного ритма.

Пациента экстренно доставили в Дальнереченскую районную больницу. Врачи провели необходимые обследования, чтобы исключить самые опасные диагнозы. Оценив тяжесть состояния, медики приняли решение перевести ребенка во Владивосток.

УДАР ПО НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Во Владивостоке тяжелого пациента приняло детское инфекционное отделение клинической больницы № 2. Первые сутки мальчик провел в реанимации под постоянным контролем врачей.

Как рассказала заведующая отделением Наталья Бурма, выяснить причину такого тяжелого состояния помогло комплексное обследование.

«Причиной стал вирус парагриппа. Обычно эта распространенная инфекция протекает как простая простуда. Но в данном случае заболевание дало редкое осложнение и затронуло нервную систему», – объяснила врач.

УГРОЗА МИНОВАЛА

Как только диагноз стал ясен, медики назначили нужную терапию, и это сработало. Врачам удалось полностью стабилизировать состояние юного пациента. Сегодня самое страшное уже позади: мальчик выписан домой в удовлетворительном состоянии.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают родителям важное правило: даже привычные вирусные инфекции иногда могут протекать с серьезными осложнениями. Если состояние ребенка вызывает малейшую тревогу, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

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