«Летом путь тайфунам к Японскому морю может оказаться открытым»: Борис Кубай дал прогноз на лето в Приморье

Борис Кубай не исключает возможность тайфунов у берегов Приморья в июле-августе 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года в Приморье будет совсем не таким, как прошлое. Если в 2025 году погода была жаркой и сухой, то сейчас все меняется из-за глобального климатического явления Эль-Ниньо. Это значит, что летом жителей Приморья ждут совсем другие условия – больше дождей и менее жаркая погода. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Начальник Приморского УГМС Борис Кубай рассказал, что обычно летом над Тихим океаном образуется мощный воздушный вихрь – тихоокеанский антициклон. Он как щит защищает Приморье от тайфунов, не пуская их с юга. Но в этом году этот «щит» стал слабее и отошел дальше от берегов края.

«В нынешнем сезоне ситуация складывается иначе. Тихоокеанский антициклон заметно слабее и расположен дальше от нашего региона. Он уже не оказывает столь сильного влияния на атмосферные процессы, уступая пространство для перемещения тайфунов и атмосферных фронтов. Последние беспрепятственно проходят с запада на восток через территорию северного Китая и Приморского края, принося дожди различной интенсивности и более умеренный температурный фон», – поделился Борис Кубай.

На практике это означает, что тайфуны теперь могут свободно приходить в Приморье и к берегам Японского моря.

«На сегодняшний день такая вероятность существует. Однако сезон только развивается, поэтому мы продолжим внимательно наблюдать за состоянием тихоокеанского антициклона и развитием атмосферных процессов в регионе», – отметил эксперт.

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