Небольшие проколы спасли две жизни: тяжелое воспаление едва не погубило беременную женщину во Владивостоке

Женщину привезли на 20-й неделе в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостокской клинической больнице №1 хирурги спасли беременную женщину, которую привезли на 20-й неделе в тяжелом состоянии. У будущей мамы сильно болел живот и поднялась высокая температура. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

После обследования врачи поставили страшный диагноз - флегмонозный аппендицит. Это тяжелая форма воспаления, когда в стенках аппендикса начинается гнойный процесс. Без немедленной операции орган мог лопнуть, и начался бы смертельно опасный перитонит. Хирургам пришлось решать двойную задачу - спасти и маму, и ребенка.

Операцию провели малоинвазивным лапароскопическим методом, сделав всего несколько небольших проколов. Воспаленный червеобразный отросток удалили, а брюшную полость очистили.

«Вмешательство прошло успешно. После операции врачи постоянно следили за состоянием женщины и плода - угрозу удалось устранить. Опасность удалось своевременно устранить, а самочувствие мамы и малыша осталось стабильным», - рассказал заведующий отделением общей хирургии Игорь Кондрашов.

Сейчас пациентка заканчивает лечение и в ближайшие дни поедет домой.

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