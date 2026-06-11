Дорогу она бы не перенесла: женщину с отказавшими почками спасли с помощью новой технологии в Приморье

Сейчас пациентка находится под круглосуточным наблюдением Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Владивостокской клинической больницы №1 экстренно выехали в Спасск-Дальний, чтобы спасти 30-летнюю пациентку. У женщины случилось острое повреждение почек и развилось одно из самых опасных осложнений в медицине - синдром полиорганной недостаточности, когда отказывают сразу несколько внутренних органов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Состояние больной оказалось настолько тяжелым, что везти ее во Владивосток было нельзя: она просто не перенесла бы дороги. Поэтому анестезиологи-реаниматологи Павел Князенко и Полина Набатчикова вместе с местными коллегами прямо на месте провели процедуру очищения крови вне организма - острую эфферентную терапию.

«Такая процедура была впервые проведена в Спасской городской больнице благодаря современному оборудованию, закупленному за счет средств краевого бюджета», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Сейчас пациентка находится под круглосуточным наблюдением врачей. Как только ее состояние стабилизируется, ее перевезут в специализированную клинику во Владивостоке, где продолжат лечение. Пока же жизнь женщины поддерживают с помощью сложной аппаратуры.

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