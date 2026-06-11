Программа этого года обещает быть насыщенной Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке стало известно, какого числа будут отмечать день молодежи. Программа этого года обещает быть одной из самых насыщенных в истории. Под эгидой нацпроекта «Молодежь и дети» город разделится на несколько площадок: от патриотического центра «ВОИН» и баскетбольного турнира до концертов при свечах и гастрофестиваля. Число празднования Дня молодежи в этом году - с 24 по 27 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

День молодежи 2026 во Владивостоке

«Площадки будут интересными для всех: найдутся занятия и для творческих, и для спортивных, и для будущих предпринимателей с волонтерами», - рассказал глава краевого агентства по делам молодежи Роман Ковбас.

Когда пройдет День молодежи 2026 во Владивостоке

Праздничный марафон на День молодежи-2026 во Владивостоке стартует 24 июня в 18:30 Кубком КВН (16+) на сцене «Концерт Холла». Шутки посвятят финансовой грамотности, вести вечер будет телезвезда Варвара Щербакова. О старте бронирования билетов на концерт в День молодежи можно узнать на официальных страницах Приморской лиги КВН во «ВКонтакте».

Программа мероприятий на День молодежи 2026 во Владивостоке

26 июня в 17:00 яхт-клуб «Семь Футов» даст старт молодежной морской регате (6+), а в МФК «Бурный» в 20:30 начнется концерт «Люмус» при свечах (6+) - современные хиты прозвучат под классические инструменты. В 18:00 креативная площадка «Молодежь Приморья» (улица Аксаковская, 12) приглашает на «Хобби-фестиваль» (12+) и в зону настольных игр.

Куда сходить на День молодежи 2026 во Владивостоке

Кроме того, гостей ждут гастрофестиваль «На гребне» (6+) с конкурсом рецептов, арт-маркет местных брендов, иммерсивный тренинг по езде на электросамокатах, выставка дронов и литературно-музыкальный спектакль «Это Приморье, детка» (12+) в Нагорном парке. Вход на большинство площадок - по регистрации в чат-боте национального мессенджера «Макс».

Кто выступит на День молодежи 2026 во Владивостоке

Кульминация состоится 27 июня на Центральной площади. Там проведут масштабный квиз, вручат знак «Молодежный вектор», а хедлайнером гала-концерта на День молодежи станет певица Mary Gu.

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