Безопасно купаться можно только там, где есть официальное разрешение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье с наступлением купального сезона спасатели напоминают: безопасно купаться можно только там, где есть официальное разрешение и работают спасательные посты. Пляжей во Владивостоке много, но количество разрешенных мест для купания ограничено. На сегодняшний день в крае зарегистрированы 29 морских акваторий, пригодных для отдыха у воды. рассказываем, где можно купаться. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Где купаться во Владивостоке в 2026 году

Во Владивостоке безопасными признаны следующие места для купания: пляжи на острове Попова (бухты Пограничная и Старка), на Русском острове (бухты Воевода, Аякс, Чернышева, Парис, мысы Вятлина и Ахлестышева), а также на острове Рейнеке. Эти места для купания проверены специалистами.

Места для купания в Приморье в 2026 году

В Хасанском округе можно купаться в районе станции Рязановка, в бухтах Бойсмана, Троица, Нарва, на базе отдыха «Океан» и в селе Безверхово.

«Эти территории оборудованы всем необходимым, на них работают спасательные посты», - рассказали в МЧС Приморского края.

В Находкинском городском округе разрешены бухты Рифовая, Прогулочная, Козино, 2-я Прибойная, Гайдамак, Попова и Стрельбище. В Партизанском округе - бухты Лашкевича, Шепавалово, Триозерье, Волчанец и мыс Серый. В Лазовском округе - бухты Петрова и Соколовка.

Спасатели советуют не рисковать жизнью и не лезть в воду в необорудованных местах. Список проверенных пляжей, где можно купаться, лучше сохранить.

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