Общая протяженность ремонтируемого участка почти 500 метров. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Специалисты АО «ВПЭС» капитально ремонтируют теплотрассу по адресу Фонтанная, 40, во Владивостоке. Изношенность коммуникаций достигала 90%, что приводило к ежегодным авариям, до 12 раз за сезон. Ход работ проинспектировал вице-мэр Роман Чернявский, отметив, что замена старых участков труб повысит надежность теплоснабжения и снизит риск будущих прорывов.

«Кроме того, здесь частично заменят разводящие сети к жилым домам и офисам, а это позволит в будущем долгие годы не возвращаться на участок с ремонтными работами», – отметил замглавы.

Вице-мэр посетил объект. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Ремонтные работы, которые продлятся до конца лета, будут выполнены в три этапа с частичным ограничением движения транспорта и парковки. Десять домов временно отключат от горячей воды.

По сообщению пресс-службы мэрии, первый этап реконструкции охватывает участок от пересечения улиц Уборевича и Суханова до Краснознаменного переулка. Второй этап пройдет от Краснознаменного переулка до здания прокуратуры, а третий – от здания прокуратуры до пересечения Фонтанной с Океанским проспектом. На время проведения работ будут перекрыты две полосы движения.

Модернизация изношенных труб призвана помочь обеспечить жителей качественными услугами. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

По словам генерального директора АО «ВПЭС» Николая Трофимова, общая протяженность ремонтируемого участка тепловой сети составляет 472 метра, диаметр труб – 219 миллиметров. Всего же в этом сезоне предприятие планирует заменить около 16 километров сетей.

Возвращаясь к ремонту на Фонтанной, стоит отметить, что было принято решение проводить работы поэтапно, сохраняя возможность проезда по улице, несмотря на увеличение сроков.

Роман Чернявский подчеркнул, что ресурсоснабжающие, а также компании телефонии и связи, чьи сети расположены на данном участке, уведомлены о ремонте. У них есть возможность синхронизировать работы с городскими службами.

Дорога частично перекрыта на время работ. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Работники АО «ВПЭС» приносят извинения за возможные неудобства и просят жителей учитывать информацию о ремонте при планировании поездок. Все работы проводятся в соответствии с действующими стандартами безопасности.

Как неоднократно писала «КП», сети изрядно изношены во многих районах Владивостока, поэтому уже несколько лет в городе продолжается их модернизация. Вопрос реконструкции находится на личном контроле мэра Константина Шестакова. Напомним, за последнюю пятилетку бригады отремонтировали 155 километров трубопровода, что позволило сократить количество аварийных отключений на 40%. В этом году приведут в порядок коммуникации на Вилкова, Горной, Светланской, Давыдова и Народном проспекте.

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