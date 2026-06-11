Еще одна «богатырша» в семье: девочка весом пять килограммов появилась на свет во Владивостоке

Операция прошла без осложнений, и малышка родилась абсолютно здоровой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В родильном доме №3 Владивостока 9 июня произошло настоящее чудо: на свет появилась девочка весом более пяти килограммов. 37-летняя жительница города, ставшая мамой в третий раз, успешно перенесла плановую операцию, а теперь официально носит звание многодетной матери. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал роддома №3 Владивостока.

Беременность и предстоящие роды находились под пристальным вниманием медицинского персонала. У пациентки уже подрастают две дочери, которые при рождении также отличались крупными размерами – более четырех килограммов каждая, и обе появились на свет посредством кесарева сечения.

Врачи, оценив все возможные риски, включая сочетание крупного плода с наличием двух послеоперационных рубцов на матке, приняли решение в пользу планового хирургического вмешательства.

Операция прошла без осложнений, и малышка родилась абсолютно здоровой, с внушительным весом в 5020 граммов. Состояние молодой мамы оценивается как стабильное, она быстро идет на поправку. С рождением третьего ребенка семья официально получила статус многодетной, что открывает для них новые возможности социальной поддержки. Родные и близкие уже поздравляют родителей с этим знаменательным и радостным событием.

Руководство медицинского учреждения не скрывает гордости за своих специалистов и пациентов.

«Многодетных семей становится все больше, и мы рады делиться такими замечательными новостями. Рождение ребенка – это всегда чудо, а появление на свет такой прекрасной богатырши весом более пяти килограммов – событие особенное! Мы гордимся нашей командой врачей и, конечно, самой мамой, которая мужественно перенесла операцию. Желаю малышу расти крепким и здоровым, а маме – скорейшего восстановления и безграничного счастья в большой семье», – отметила главный врач Родильного дома №3 Светлана Викторовна Сагайдачная.

Редакция «КП» также присоединяется к поздравлениям и желает малышке и ее семье радости и здоровья.

Ранее «КП» писала, что врач Чернухина из Владивостока развеяла мифы об УЗИ для беременных.

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