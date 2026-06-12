Майя содержалась в тесной клетке в селе Иннокентьевка Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае разворачивается драма с медведицей по имени Майя, которую больше двух десятилетий мучили в передвижном цирке, а затем травили собаками на притравочной станции. Когда историей занялись губернатор и зоозащитники из Москвы, хищница таинственно исчезла. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным волонтеров московского приюта «Парк львов «Земля прайда», Майя содержалась в тесной клетке в селе Иннокентьевка Лесозаводского округа. Сотрудники приюта оформили все документы, согласовали перелет и 11 июня вылетели во Владивосток, чтобы спасти животное. Но за несколько часов до их прибытия клетка с медведицей исчезла.

«Владелец, который не согласен с тем, что медведь испытывает неудобства, сказал, что лайки являются достоянием страны, хотя символом России исторически является бурый медведь. 20 лет - не достаточно ли для пытки?», - задаются вопросами сотрудники парка-приюта.

Московские волонтеры заинтересовались судьбой приморской медведицы Видео: приют «Парк львов «Земля прайда»/@lions_moscow

Официальная позиция краевых властей такова. Исполняющий обязанности замминистра лесного хозяйства Алексей Суровый пояснил: медведица - частная собственность, куплена в 2015 году по тогдашнему закону. Сегодня такое запрещено, но закон обратной силы не имеет. Специалисты выезжали на место 4 июня, но медведя не нашли. Теперь хищницу ищут полиция и Росприроднадзор. Волонтеры просят всех, кто знает, где Майя, немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Московские волонтеры срочно вылетели во Владивосток Видео: приют «Парк львов «Земля прайда»/@lions_moscow

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