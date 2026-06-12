Финал прошел на сцене театра «Русская песня» Фото: Страница конкурса «Миссис Россия Мира»/@mrs_world_russia

В Москве завершился грандиозный конкурс «Миссис Россия Мира - 2026», и главный титул увезла во Владивосток красавица Яна Молчанова. Жюри выбрало ее из 155 участниц со всей страны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Яна Молчанова «Миссис Россия Мира-2026»

Финал прошел на сцене театра «Русская песня», а зрители и пользователи соцсетей сразу заметили, что победительница очень похожа на голливудскую звезду Сандру Буллок. В конкурсной программе были национальный выход, интервью и дефиле.

Яна Молчанова работает в строительной компании Фото со страницы героя публикации/@_yanamolchanova_

«За несколько насыщенных дней девушки прошли открытие с представлением участниц, этап преддверия и фотосессию, посетили мастер-классы от психолога, консультанта по женскому здоровью и других экспертов. И, конечно, впереди было много репетиций, отработки выходов и проходок перед главным шоу», - рассказали организаторы конкурса.

Финал конкурса "Миссис Россия Мира - 2026"

Биография Яны Молчановой «Миссис Россия Мира-2026»

Яна Молчанова работает в строительной компании – основала сервис по подбору новостроек в приморской столице. Ей 37 лет, она замужем и два года назад стала мамой сына. А параллельно Яна участвует в жизни города и блистает на обложках различных журналов.

На конкурс приехали 155 женщин со всей страны Фото: Валерия Тютрина/@lera_tut_

Яне молчановой 37 лет Фото со страницы героя публикации/@_yanamolchanova_

Фото Яны Молчановой «Миссис Россия Мира-2026»

Работу, дом и семью Яна Молчанова успешно совмещает с другими конкурсами, где тоже показывает себя. Ранее она стала обладательницей Гран-при «Миссис Владивосток». И свои короны дальневосточная красавица подтверждает внешним видом: в профиле девушки немало красивых фото и видео, на которых она демонстрирует шикарную фигуру.

В профиле Яны Молчановой много фото, демонстрирующих фигуру Фото со страницы героя публикации/@_yanamolchanova_

Женщина замужем и воспитывает сына Фото со страницы героя публикации/@_yanamolchanova_

Победительницу в Сети сравнивают с голливудской звездой Фото со страницы героя публикации/@_yanamolchanova_

Кстати, Владивосток впервые взял сразу три короны и три Гран-при. Ольга Тихенко получила Гран-при в номинации «Миссис Россия Worldwide» и теперь поедет на международный конкурс в Сингапур.

Ольга Тихенко получила Гран-при в номинации «Миссис Россия Worldwide» Фото: Страница конкурса «Миссис Россия Мира»/@mrs_world_russia

А Валерия Тютрина, руководитель интерьерно-строительной компании, завоевала номинацию «Миссис Россия Европа - 2026». Женщина представит Россию на конкурсе в Эстонии. На конкурсе девушки показали, что состязание их только сплотило: приморские красавицы уже опубликовали несколько совместных фото и видео.

Валерия Тютрина завоевала номинацию «Миссис Россия Европа - 2026» Фото: Валерия Тютрина/@lera_tut_

Валерия является руководителем интерьерно-строительной компании Фото: Валерия Тютрина/@lera_tut_

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