В Москве завершился грандиозный конкурс «Миссис Россия Мира - 2026», и главный титул увезла во Владивосток красавица Яна Молчанова. Жюри выбрало ее из 155 участниц со всей страны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Финал прошел на сцене театра «Русская песня», а зрители и пользователи соцсетей сразу заметили, что победительница очень похожа на голливудскую звезду Сандру Буллок. В конкурсной программе были национальный выход, интервью и дефиле.
«За несколько насыщенных дней девушки прошли открытие с представлением участниц, этап преддверия и фотосессию, посетили мастер-классы от психолога, консультанта по женскому здоровью и других экспертов. И, конечно, впереди было много репетиций, отработки выходов и проходок перед главным шоу», - рассказали организаторы конкурса.
Яна Молчанова работает в строительной компании – основала сервис по подбору новостроек в приморской столице. Ей 37 лет, она замужем и два года назад стала мамой сына. А параллельно Яна участвует в жизни города и блистает на обложках различных журналов.
Работу, дом и семью Яна Молчанова успешно совмещает с другими конкурсами, где тоже показывает себя. Ранее она стала обладательницей Гран-при «Миссис Владивосток». И свои короны дальневосточная красавица подтверждает внешним видом: в профиле девушки немало красивых фото и видео, на которых она демонстрирует шикарную фигуру.
Кстати, Владивосток впервые взял сразу три короны и три Гран-при. Ольга Тихенко получила Гран-при в номинации «Миссис Россия Worldwide» и теперь поедет на международный конкурс в Сингапур.
А Валерия Тютрина, руководитель интерьерно-строительной компании, завоевала номинацию «Миссис Россия Европа - 2026». Женщина представит Россию на конкурсе в Эстонии. На конкурсе девушки показали, что состязание их только сплотило: приморские красавицы уже опубликовали несколько совместных фото и видео.
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