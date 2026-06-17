Второй диагноз прозвучал устрашающе: редкая патология едва не стоила жизни жителю Приморья

Тяжелого пациента больше недели готовили к операции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тяжелая болезнь и внезапное осложнение едва не стоили жизни жителю Приморья. У мужчины нашли редчайшую опухоль поджелудочной железы, однако проведению срочной операции помешал тромб в легких. Чтобы спасти пациента с таким сложным сочетанием диагнозов, врачам пришлось связываться с федеральными центрами. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина поступил в Краевой центр диабета и эндокринных заболеваний с пугающим диагнозом – инсулиномой. Это крайне редкая патология поджелудочной железы, которая без своевременного лечения приводит к тяжелейшим последствиям для организма.

Единственным выходом в такой ситуации было хирургическое вмешательство. Однако во время детального обследования специалисты обнаружили еще одну, не менее серьезную угрозу для жизни пациента – тромбоэмболию легочной артерии.

ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Ситуация оказалась настолько нестандартной, что местным врачам потребовалась помощь коллег. Чтобы подобрать безопасное лечение, они провели сразу несколько совместных консилиумов. К обсуждению подключились ведущие кадры Краевой клинической больницы № 2, а также эксперты из федеральных центров страны.

В итоге было принято решение сначала стабилизировать пациента. Больше недели специалисты непрерывно контролировали состояние мужчины, осторожно подготавливая его организм к предстоящему сложному вмешательству.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Когда состояние пациента позволило провести операцию, его забрали в хирургический блок. Врачам предстояло выполнить поистине ювелирную работу. Они успешно удалили коварную опухоль из поджелудочной железы.

«Хирургам удалось сохранить пациенту селезенку и не повредить кровеносные сосуды, что в подобных сложных случаях удается крайне редко. Уже в ходе вмешательства показатели сахара в крови мужчины полностью стабилизировались», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Сегодня самый опасный этап лечения уже пройден. Благодаря слаженным действиям команды специалистов пациент успешно перенес операцию и продолжает плановое восстановление.

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