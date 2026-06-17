Нападение произошло в доме на улице Хабаровской Фото: УМВД России по Приморскому краю

Неизвестный мужчина избил 14-летнего мальчика в подъезде жилого дома во Владивостоке. Он набросился на подростка на глазах у его младшего брата. Кадры с камеры наблюдения быстро разошлись по социальным сетям, а расследованием случившегося уже заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета России. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло 16 июня в подъезде жилого дома на улице Хабаровской во Фрунзенском районе. Как рассказали в полиции, подросток возвращался домой вместе со своим младшим братом. Когда дети заходили в лифт, между старшим из них и неизвестным мужчиной произошел конфликт.

Точную степень тяжести нанесенных ребенку травм установит судебно-медицинская экспертиза Видео: УМВД России по Приморскому краю

Слово за слово, и взрослый мужчина пустил в ход кулаки. Он нанес школьнику несколько ударов. Момент избиения попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. После нападения неизвестный просто ушел, а пострадавшему подростку потребовалась помощь медиков.

МАМА ПРОСИТ НАКАЗАТЬ ОБИДЧИКА

О случившемся в полицию сообщила мама мальчиков. Женщина попросила привлечь нападавшего к ответственности, так как ее 14-летний сын получил телесные повреждения, а младший ребенок был сильно напуган. Правоохранители начали проверку.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность и местонахождение мужчины. Законному представителю несовершеннолетнего будет вручено направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В это же время на опубликованные в интернете кадры избиения обратили внимание следователи. На основании видеозаписи СК России по Приморскому краю открыл уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве. Органы прокуратуры уже признали это решение законным и взяли ход расследования под свой контроль.

СИТУАЦИЯ ДОШЛА ДО МОСКВЫ

На данный момент личность и точное местонахождение нападавшего остаются неизвестными. Сейчас правоохранители ведут розыск мужчины.

«Следствием дано поручение оперативным службам об установлении лица, причастного к совершению преступления, и его доставлении к следователю», – рассказали в СК по Приморскому краю.

Жестокая история с избиением ребенка быстро привлекла внимание руководства ведомства в столице. Ситуацию взял под личный контроль председатель Следственного комитета России. Он поручил руководителю приморского управления ведомства Эдуарду Трубчику представить подробный доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

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