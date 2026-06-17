Китенок добрался с мамой до Кроноцкого залива Фото: Кроноцкий государственный заповедник/Евгения Волкова

В акваторию Кроноцкого залива на Камчатке прибыла первая в этом сезоне самка серого кита со своим детенышем. Чтобы добраться до мест летнего нагула, морским млекопитающим пришлось преодолеть огромный путь от берегов Северной Америки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Малыш появился на свет минувшей зимой в водах Мексики, у Калифорнийского полуострова. Сейчас он весит уже около тонны. Вместе с мамой китенок проплыл порядка восьми тысяч километров к берегам Камчатки.

Ученые сняли на видео первую вернувшуюся самку кита с детенышем Видео: Кроноцкий государственный заповедник/Дмитрий Балакирев

За прибытием животных наблюдали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые исследуют серых китов с 2022 года. Специалисты сфотографировали пару и запечатлели их на видео. Самому детенышу уже официально присвоили номер в камчатском фотокаталоге серых китов – К267.

В камчатском фотокаталоге серых китов детенышу присвоили номер К267 Фото: Кроноцкий государственный заповедник/Евгения Волкова

На Камчатку киты приходят ради богатой кормовой базы. Здесь они питаются донными организмами и накапливают подкожный жир. Следующие несколько месяцев критически важны для животных, чтобы полностью восполнить свои запасы.

Ожидается, что совсем скоро в залив придут и другие самки с детенышами. Чтобы не беспокоить морских млекопитающих в этот ответственный период, для людей ввели строгие правила.

«Посещение заповедной акватории туристами возможно только со второй половины лета, чтобы не беспокоить животных в этот важный период», – рассказали в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.

Работа специалистов ведется в рамках проекта «Серые киты на Камчатке. Изучение и сохранение редкой охотоморской популяции». Программа реализуется в Кроноцком заповеднике при поддержке Президентского фонда природы. Как отмечают эксперты, помимо прямых исследований, проект включает в себя и важное эколого-просветительское направление.

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