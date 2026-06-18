Подозреваемого хотят заключить под стражу Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке задержали мужчину, который избил 14-летнего подростка в подъезде жилого дома. На школьника он набросился прямо на глазах у младшего брата. Позже выяснилось, что нападавшим оказался 54-летний местный житель, уже не раз имевший проблемы с законом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Избиение подростка на Хабаровской улице во Владивостоке

Напомним, нападение произошло 16 июня в подъезде дома на улице Хабаровской. Подросток возвращался домой вместе с младшим братом. Когда дети заходили в лифт, между мальчиком и мужчиной произошел словесный конфликт. Через несколько секунд тот пустил в ход кулаки и нанес школьнику несколько ударов.

Видео избиения подростка на Хабаровской улице во Владивостоке

Избиение зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Кадры быстро разошлись по социальным сетям и вызвали большой резонанс. Подростку понадобилась медицинская помощь.

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Что известно об избиении подростка на Хабаровской улице во Владивостоке

На след мужчины полицейские вышли после совместной работы оперативников уголовного розыска города и края. Позже его передали в следственные органы СК России по Приморскому краю, где сейчас продолжается расследование уголовного дела.

По данным следствия, мужчина проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. Оставлять его на свободе следователи не намерены.

«Следователем принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство в ближайшее время будет направлено в суд», – рассказали в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Уголовное дело об избиении подростка на Хабаровской улице во Владивостоке

После изучения видеозаписи СК России по Приморскому краю открыл уголовное дело. Ход расследования уже взяли на особый контроль после того, как ситуацией заинтересовалось руководство Следственного комитета.

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