Атмосферный фронт принесет облака и осадки Фото: Марина БУНАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На предстоящих выходных погода в Приморье будет контрастной. В субботу, 20 июня, в крае обойдется без существенных осадков, только на побережье возможны морось и туман. А вот в воскресенье, 21 июня, ситуация начнет меняться: облаков станет больше, местами пойдут дожди. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода в Приморье 20-21 июня 2026

В первый выходной день гребень антициклона, усиливающегося над Охотским морем, удержит в Приморье спокойную погоду. Сильных осадков синоптики не ждут, однако на побережье местами не исключена морось. В отдельных районах ночью и утром появится туман.

Температура в крае будет очень контрастной. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +17 градусов. Чем дальше от побережья, тем будет теплее: в континентальных районах при переменной облачности воздух прогреется до +22…+29 градусов. У моря из-за низкой слоистой облачности будет заметно прохладнее – от +13 до +20 градусов.

В воскресенье ночью существенных осадков еще не ожидается, при этом минимальная температура окажется на 1-3 градуса ниже, чем сутками ранее. Но уже днем погода в Приморье на выходных начнет меняться. Гребень антициклона ослабеет, а со стороны Китая к региону подойдет атмосферный фронт.

Из-за этого облачность увеличится, а в отдельных районах начнутся дожди. Максимальная температура понизится и составит +16…+24 градуса. На побережье восточных районов будет еще прохладнее – всего +12…+15 градусов.

Погода во Владивостоке 20-21 июня 2026

Во Владивостоке погода на выходные порадует далеко не всех. В городе будет преимущественно облачно, прохладно и ветрено. В субботу в ночные и утренние часы столицу Дальнего Востока накроет туман, местами возможна морось. Воздух прогреется до +12…+15 градусов. Днем туман постепенно рассеется, но заметного потепления не случится – температура поднимется всего на 2–3 градуса.

В воскресенье ночью станет немного свежее. Днем воздух прогреется чуть сильнее, чем в субботу, однако во второй половине дня возможен дождь. Тем, кто собирается провести выходные на улице, лучше заранее учитывать сырую и прохладную погоду.

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