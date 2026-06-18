Она несла полную бессмыслицу и верила в любовь незнакомца: как тайский тур ветврача из Приморья превратился в кошмар с мафией и рабством

Пропавшую Дарью Шаньгину вернули домой Фото: «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

История 43-летней Дарьи Шаньгиной из Артема, исчезнувшей во время отдыха в Таиланде, получила продолжение. Женщина, поиски которой вели родные, друзья и волонтеры, вернулась в Россию и сейчас проходит лечение в специализированной клинике. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

СТРАННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Напомним, Дарья пропала 24 мая. Спустя некоторое время она неожиданно вышла на связь с близкими – звонила с неизвестного номера. Сначала рассказала, что ее ограбили: осталась без паспорта, телефона, денег и украшений. Позже в разговоре с мамой и подругой заявила, что встретила мужчину, которого называла будущим мужем, и говорила о скорой свадьбе и поездке в Дубай.

РОДНЫЕ ЗАПОДОЗРИЛИ БЕДУ

Все эти разговоры встревожили близких еще сильнее. По словам волонтеров, речь Дарьи звучала спутанно, а поведение было совсем не похоже на прежнее. Друзья с детства знали ее как рассудительного и успешного человека.

Отдельную тревогу вызывали денежные переводы. Знакомый, через которого Дарья переводила рубли в баты, сообщил близким: всего за неделю она обменяла около 300 тысяч рублей, нередко прося перевести деньги ночью. Для чего – не объясняла. Переводы прекратились 24 мая – в день исчезновения. Мама Дарьи начала срочно оформлять загранпаспорт, чтобы лично лететь в Таиланд.

ПОИСКИ НА ПХУКЕТЕ

После того как информация о пропаже стала распространяться, к поискам подключились волонтеры. Почти сразу после объявления розыска Дарья вышла на связь с родными. По согласованию с матерью начали проверять адрес, который прислала сама женщина. На Пхукете нашелся человек, который сходил туда и посмотрел, была ли Дарья на месте.

Параллельно семье передали контакты специалистов, которые помогают россиянам в тяжелом состоянии за границей, а также волонтера, помогавшего связаться с полицией. По словам участников спасения, все это в итоге помогло вернуть женщину домой.

ЧТО ИЗВЕСТНО СЕЙЧАС

Сейчас Дарья в России и проходит лечение в специализированной клинике. Многие подробности семья не раскрывает. Известно, что арабы получили доступ к ее банковским счетам. По имеющимся данным, женщина предположительно находилась в рабстве. Как именно это произошло и все обстоятельства случившегося – родные не комментируют.

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